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«Мальме» — «Рига». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (07.07.2021)

вчера, 18:37

«Мальме» примет «Ригу» 7 июля 2021 года. Это будет поединок в рамках квалификации Лиги Чемпионов УЕФА. Шведский «Мальме» давно зарекомендовал себя как клуб, который может оказать сопротивление в любом матче. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Мальме». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.17. Ничейный исход оценивается в 6.80, а победа «Риги» в 19.00.

Форма команд

«Мальме» в нынешнем сезоне находится на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 20 баллов. Команда выиграла шесть поединков, дважды играла вничью и столько же проигрывала. В активе «Мальме» — 20 забитых и 16 пропущенных. В последних матчах «Мальме» не выглядит так уверенно, как раньше, клуб часто терял драгоценные баллы. Противостояние с «Ригой» имеет большое значение, ведь «Мальме» часто выступает в ЛЧ и хочет сделать это еще раз, чтобы навязать борьбу более сильным соперникам и побороться за большие деньги.

«Рига» расположилась на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 32 балла. В нынешнем сезоне команда выиграла десять поединков, дважды играла вничью и проиграла в четырех матчах. У клуба в активе 36 забитых и 15 пропущенных.

Информация для ставок

● «Мальме» проиграл три матча из последних пяти
● «Рига» выиграла три матча из последних пяти
● «Мальме» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — исход с учетом форы (-2.5) «Мальме» по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 1.85.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 6.10 на победу «Шемрок Роверс» в матче Лиги чемпионов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.53 1.94 1.90
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 19:46
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Рига».
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