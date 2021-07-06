«Мальме» — «Рига». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (07.07.2021)

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вчера, 18:37

«Мальме» примет «Ригу» 7 июля 2021 года. Это будет поединок в рамках квалификации Лиги Чемпионов УЕФА . Шведский «Мальме» давно зарекомендовал себя как клуб, который может оказать сопротивление в любом матче. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Мальме». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.17. Ничейный исход оценивается в 6.80, а победа «Риги» в 19.00.

Форма команд

«Мальме» в нынешнем сезоне находится на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 20 баллов. Команда выиграла шесть поединков, дважды играла вничью и столько же проигрывала. В активе «Мальме» — 20 забитых и 16 пропущенных. В последних матчах «Мальме» не выглядит так уверенно, как раньше, клуб часто терял драгоценные баллы. Противостояние с «Ригой» имеет большое значение, ведь «Мальме» часто выступает в ЛЧ и хочет сделать это еще раз, чтобы навязать борьбу более сильным соперникам и побороться за большие деньги.

«Рига» расположилась на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 32 балла. В нынешнем сезоне команда выиграла десять поединков, дважды играла вничью и проиграла в четырех матчах. У клуба в активе 36 забитых и 15 пропущенных.

Информация для ставок

● «Мальме» проиграл три матча из последних пяти

● «Рига» выиграла три матча из последних пяти

● «Мальме» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — исход с учетом форы (-2.5) «Мальме» по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 1.85.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 6.10 на победу «Шемрок Роверс» в матче Лиги чемпионов.