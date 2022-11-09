«Мальорка» – «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (09.11.2022)

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вчера, 11:46

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Мальорки», зайдет коэффициент 3.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.

Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Мальорка» в последних турах набирает очки, что вселяет надежду в болельщиков на будущие поединки. Команда старается держаться ближе к середине турнирной таблицы и занимает 12 место с 16 баллами. В домашнем поединке с нестабильным «Атлетико» у хозяев есть шанс набрать очки, воспользовавшись не лучшей формой подопечных Симеоне. В прошлом туре «Мальорка» обыграла на выезде «Вильярреал» (2:0), а ранее разошлась миром с «Эспаньолом» (1:1).

После провала в Лиге Чемпионов, на «матрасников» посыпались проблемы и в чемпионате Испании. «Атлетико» выиграл только в двух из пяти туров Ла Лиги и уже опустился на четвертое место с 24 баллами. Коллективу нужна перезагрузка, иначе положение в турнирной таблице будет становиться только хуже. В последнем матче «Атлетико» сыграл вничью с «Эспаньолом» (1:1), а в Лиге Чемпионов уступил «Порту» (1:2).

Информация для ставок

«Мальорка» одержала всего три победы из десяти последних поединков

«Атлетико» забивал в восьми из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Мальорка» выиграла два последних поединка у «Атлетико»

Прогноз

«Атлетико» имеет большие проблемы с результатом, поэтому мы предполагаем, что и в это матче мадридский клуб не сможет набрать очки. Предлагаем сделать ставку на победу «Мальорки» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.7.