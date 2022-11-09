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«Мальорка» – «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (09.11.2022)

вчера, 11:46
Атлетико (Мадрид)

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Мальорки», зайдет коэффициент 3.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.773.062.33
Лига Ставок 3.75 2.90 2.24
Мелбет 4.23 2.94 2.20
1XBET 4.04 3.16 2.21

Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Мальорка» в последних турах набирает очки, что вселяет надежду в болельщиков на будущие поединки. Команда старается держаться ближе к середине турнирной таблицы и занимает 12 место с 16 баллами. В домашнем поединке с нестабильным «Атлетико» у хозяев есть шанс набрать очки, воспользовавшись не лучшей формой подопечных Симеоне. В прошлом туре «Мальорка» обыграла на выезде «Вильярреал» (2:0), а ранее разошлась миром с «Эспаньолом» (1:1).

После провала в Лиге Чемпионов, на «матрасников» посыпались проблемы и в чемпионате Испании. «Атлетико» выиграл только в двух из пяти туров Ла Лиги и уже опустился на четвертое место с 24 баллами. Коллективу нужна перезагрузка, иначе положение в турнирной таблице будет становиться только хуже. В последнем матче «Атлетико» сыграл вничью с «Эспаньолом» (1:1), а в Лиге Чемпионов уступил «Порту» (1:2).

Информация для ставок

  • «Мальорка» одержала всего три победы из десяти последних поединков
  • «Атлетико» забивал в восьми из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Мальорка» выиграла два последних поединка у «Атлетико»

Прогноз

«Атлетико» имеет большие проблемы с результатом, поэтому мы предполагаем, что и в это матче мадридский клуб не сможет набрать очки. Предлагаем сделать ставку на победу «Мальорки» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.73 2.22 1.43 2.99
Лига Ставок 1.60 2.24 1.36 3.00
Мелбет 1.41 3.03
1XBET 1.04 13.00
Все комментарии
nice
nice
сегодня в 09:53
Отличный разбор. Сужу уже после матча, на котором Ваш прогноз сработал на 100%. Подписался.
Gahi
Gahi
вчера в 17:01
Победа команды "Атлетико" или ничья в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 12:57, ред.
Думаю, что гости не проиграют
Гость
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