ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Мальорка» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч Сегунды (10.01.2021)

10 января 2021, 13:32

«Мальорка» всегда играет с особой самоотдачей и надежностью в оборонительных порядках. Но в гости едет опасный оппонент — «Лас-Пальмас». Увидим ли победу фаворита?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.683.466.43
Fonbet Live! 45.00 8.50 1.09
Мелбет 1.67 3.41 6.01

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет основные предпочтения в этом матче на стороне хозяев. Сыграть их коэффициент на победу можно будет за котировку 1,68. Ничья находится на значении 3,64, а триумф команды гостей доступен за 5,55.

Тотал в этой игре установлен на значении 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 2,39, а меньше — за 1,64.

Форма команд

«Мальорка» вполне заслуженно идет в числе лидеров Сегунды. У команды лучшая оборона в национальном первенстве – девять пропущенных мячей. Но в двух последних встречах команда забуксовала – поражение от «Фуэнлабрады» (2:3) и ничья с «Реалом» из Овьедо (2:2). Удивительно, что в последних двух поединках «Мальорка» пропустила больше голов, чем за 18 предыдущих игр.

«Лас-Пальмас» не всегда стабилен, но потенциал у команды есть и она способна прибавить. На текущий момент клуб находится на 15-м месте в Сегунде. Отставание от зоны Топ-6, которая даст право бороться за повышение в классе, составляет семь очков. В прошлом туре команда сумела победить «Эспаньол» (1:0). Нужно попытаться развить свой успех, несмотря на всевозможные трудности.

Информация для ставок

  • «Мальорка» проиграла два из 10 последних домашних матчей
  • «Лас-Пальмас» победил в одной из 10 последних выездных встреч
  • В последнем матче между командами «Мальорка» была сильнее (2:1)
  • В трех последних поединках «Мальорка» не может победить

Прогноз

Мы считаем, что сложно будет «Мальорке» из-за серьезных проблем в обороне. Позволим себе рискнуть и заиграем ничью в этой встрече с котировкой 3,64. Сделать это можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.683.466.43
Fonbet Live! 45.00 8.50 1.09
Мелбет 1.67 3.41 6.01
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
10 января в 13:37
Мальорка должна без проблем выигрывать...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100