«Мальорка» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч Сегунды (10.01.2021)

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10 января 2021, 13:32

«Мальорка» всегда играет с особой самоотдачей и надежностью в оборонительных порядках. Но в гости едет опасный оппонент — «Лас-Пальмас». Увидим ли победу фаворита?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет основные предпочтения в этом матче на стороне хозяев. Сыграть их коэффициент на победу можно будет за котировку 1,68. Ничья находится на значении 3,64, а триумф команды гостей доступен за 5,55.

Тотал в этой игре установлен на значении 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 2,39, а меньше — за 1,64.

Форма команд

«Мальорка» вполне заслуженно идет в числе лидеров Сегунды. У команды лучшая оборона в национальном первенстве – девять пропущенных мячей. Но в двух последних встречах команда забуксовала – поражение от «Фуэнлабрады» (2:3) и ничья с «Реалом» из Овьедо (2:2). Удивительно, что в последних двух поединках «Мальорка» пропустила больше голов, чем за 18 предыдущих игр.

«Лас-Пальмас» не всегда стабилен, но потенциал у команды есть и она способна прибавить. На текущий момент клуб находится на 15-м месте в Сегунде. Отставание от зоны Топ-6, которая даст право бороться за повышение в классе, составляет семь очков. В прошлом туре команда сумела победить «Эспаньол» (1:0). Нужно попытаться развить свой успех, несмотря на всевозможные трудности.

Информация для ставок

«Мальорка» проиграла два из 10 последних домашних матчей

«Лас-Пальмас» победил в одной из 10 последних выездных встреч

В последнем матче между командами «Мальорка» была сильнее (2:1)

В трех последних поединках «Мальорка» не может победить

Прогноз

Мы считаем, что сложно будет «Мальорке» из-за серьезных проблем в обороне. Позволим себе рискнуть и заиграем ничью в этой встрече с котировкой 3,64. Сделать это можно в букмекерской конторе Мелбет.