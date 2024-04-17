«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Лиги чемпионов (17.04.2024)

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сегодня, 11:56

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют хозяев, ставку на победу которых принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициентом 1.65. Рискнуть на победу «сливочных» можно за 5.3, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.35.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

«Манчестер Сити» в первой игре в Мадриде мог как выиграть, так и проиграть, поэтому ничью (3:3) можно считать закономерным результатом. Коллектив смог за счет индивидуальных качеств игроков забить свои голы, но в ответной встрече попробует действовать более сплоченно как команда, ведь соперник очень серьезный и даже минута расслабленности может стоить хозяевам полуфинала. Два последних поединка «Манчестер Сити» в АПЛ завершились победами над «Лутон Таун» (5:1) и «Кристал Пэлас» (4:2).

«Реал» Мадрид уверенно идет к чемпионству в Испании и опережает «Барселону» на восемь пунктов, что является комфортным преимуществом. В Лиге чемпионов «королевский клуб» не смог добиться победы, но и избежал поражения. В игре в Англии от гостей ждут более аккуратной игры, чтобы выжидать ошибки чемпиона Англии и на них сыграть. В последней игре чемпионата «Реал» обыграл на выезде «Кадис» (1:0), а ранее одолел на своем поле «Атлетик» (2:0).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл семь из десяти последних матчей подряд во всех турнирах

«Реал» Мадрид не проигрывает уже 18 матчей подряд в основное время во всех турнирах

Четыре из пяти последних поединков «Манчестер Сити» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Манчестер Сити» имеет преимущество на своем поле и попытается с первых минут поразить «Реал» несколькими успешными атаками. Предлагаем сделать ставку на победу в первом тайме хозяев по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.