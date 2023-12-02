«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (03.12.2023)

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сегодня, 16:36

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «горожан» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.3. Ничейный результат котируется по 6.3, а победа «Тоттенхэма» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 10.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.9. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.93. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.

Форма команд

«Манчестер Сити» упустил лидерство, однако в ближайшее время может его вернуть, если «Арсенал» начнет допускать осечки. «Горожане» идут на втором месте с 29 баллами и отстают от лидера на один балл. В матче с «Тоттенхэмом» у хозяев будет хорошая мотивация для победы в виде возвращения лидерской позиции. Два последних поединка «Манчестер Сити» завершились победой в Лиге Чемпионов над «РБ Лейпциг» (3:2) и ничьей с «Ливерпулем» (1:1).

«Тоттенхэм» опустился уже на пятое место и имеет проблемы в последних матчах с результатами. «Шпоры» смогли добыть 26 баллов и отстают от нынешнего соперника на три пункта. В выездной игре с подопечными Гвардиолы вряд ли у гостей будет много шансов отличиться, поэтому необходимо полагаться на реализацию. В прошлом туре «Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле» (1:2), а ранее с тем же счетом уступил «Вулверхэмптону» (1:2).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл семь из десяти последних матчей при двух ничьих

Четыре последних матчей «Тоттенхэма» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Сити» проиграл три из пяти последних встреч со «шпорами»

Три из пяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

«Манчестер Сити» играет на своем поле и это послужит ключевым фактором для достижения успеха. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.