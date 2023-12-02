«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (03.12.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «горожан» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.3. Ничейный результат котируется по 6.3, а победа «Тоттенхэма» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 10.
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завтра, 19:30
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.9. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.93. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.
Форма команд
«Манчестер Сити» упустил лидерство, однако в ближайшее время может его вернуть, если «Арсенал» начнет допускать осечки. «Горожане» идут на втором месте с 29 баллами и отстают от лидера на один балл. В матче с «Тоттенхэмом» у хозяев будет хорошая мотивация для победы в виде возвращения лидерской позиции. Два последних поединка «Манчестер Сити» завершились победой в Лиге Чемпионов над «РБ Лейпциг» (3:2) и ничьей с «Ливерпулем» (1:1).
«Тоттенхэм» опустился уже на пятое место и имеет проблемы в последних матчах с результатами. «Шпоры» смогли добыть 26 баллов и отстают от нынешнего соперника на три пункта. В выездной игре с подопечными Гвардиолы вряд ли у гостей будет много шансов отличиться, поэтому необходимо полагаться на реализацию. В прошлом туре «Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле» (1:2), а ранее с тем же счетом уступил «Вулверхэмптону» (1:2).
Информация для ставок
- «Манчестер Сити» выиграл семь из десяти последних матчей при двух ничьих
- Четыре последних матчей «Тоттенхэма» завершились исходом «обе забьют»
- «Манчестер Сити» проиграл три из пяти последних встреч со «шпорами»
- Три из пяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 1.5 мяча
Прогноз
«Манчестер Сити» играет на своем поле и это послужит ключевым фактором для достижения успеха. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.