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«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (02.12.2021)

вчера, 10:54

«Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в рамках 14-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.073.713.71
Фонбет 2.05 3.70 3.70
Мелбет 2.05 3.78 3.78
1XBET 2.05 3.78 3.78
BetBoom 2.05 3.60 3.75

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.95. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.70. Победа «Арсенала» также оценивается коэффициентом 3.70.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» расположился на непривычном для себя восьмом месте. У клуба в активе 18 баллов. Всего у «Юнайтед» пять побед, три ничейных результата и пять поражений. Команда забила 21 гол и пропустила 22 раза. В последних матчах «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси», а также проиграл «Уотфорду» и «Манчестер Сити».

«Арсенал» находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 23 балла. Команда выиграла семь поединков, дважды играла вничью и проиграла в четырех встречах. Всего у «канониров» 15 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних поединках «Арсенал» выиграл у «Ньюкасла», а также проиграл «Ливерпулю» и победил «Уотфорд».

Информация для ставок

  • «Арсенал» проиграл всего один матч из последних пяти
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл один матч из последних пяти
  • У «Арсенала» четыре пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Арсенала“» по коэффициенту 1.85. «Юнайтед» переживает непростые времена, у клуба новый тренер, в то же время «Арсенал» выдал неплохой отрезок и находится в хорошей форме.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.30 1.37 2.12 1.79 1.66 2.34
Мелбет 2.18 1.80
1XBET 2.18 1.80
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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 12:46
У этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 11:19
Тяжелая будет игра для обоих клубов
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