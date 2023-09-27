«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (30.09.2023)

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вчера, 13:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» составляет 1.6. Поставить на «Кристал Пэлас» можно по 5.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» набрал девять очков в новом сезоне и такой результат не может радовать ни многочисленную армию болельщиков, ни руководство. Команда неплохо выступила в Лиге Чемпионов, но все же уступила «Баварии» (3:4) и теперь «красным дьяволам» необходимо решать свои проблемы в обоих турнирах. В последнем матче АПЛ кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл своего нынешнего соперника «Кристал Пэлас» (3:0).

«Кристал Пэлас» звезд с неба не хватает и располагается прямо за спиной у «Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ . Команда набрала восемь пунктов и рассчитывает закрепиться в середине списка, ведь на более высокие места у нее наверняка не хватит ресурсов. Задачей гостей является более успешное выступление, чем в проигранном на днях «Манчестер Юнайтед» кубковом противостоянии (0:3). В чемпионате Англии «Кристал Пэлас» недавно разошелся миром с «Фулхэмом» (0:0).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Кристал Пэлас» не может выиграть уже три поединка подряд во всех турнирах

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обязан еще раз обыгрывать «Кристал Пэлас», чтобы как можно быстрее вернуться в группу лидеров. Предполагаем, что у хозяев не будет проблем в этом матче, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.