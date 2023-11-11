«Манчестер Юнайтед» — «Лутон Таун». Прогноз на матч АПЛ (11.11.2023)

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вчера, 10:13

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.35. Поверить в успех «Лутон Тауна» можно за 9. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 5.6.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.85. На ТМ 3 коэффициент немного больше и достигает 1.95.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» в очередной раз провалился в Лиге Чемпионов, но все еще имеет шансы на выход в плей-офф. Команда неуверенно выступает и в чемпионате Англии, где занимает только восьмое место с 18 баллами. В игре с новичком АПЛ от хозяев ждут важной победы, которая возможно поможет продвинуться выше. В матче Лиги Чемпионов коллектив уступил на выезде «Копенгагену» (3:4), а в чемпионате минимально обыграл «Фулхэм» (1:0).

«Лутон Таун» очень тяжело привыкает к АПЛ и не может оттолкнуться от низов турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура команда занимает 17 место с 6 баллами, но рассчитывает навязать борьбу нестабильному «Манчестер Юнайтед». Даже ничья станет большим достижением для скромного коллектива. Два последних матча «Лутон Таун» завершились ничьей с «Ливерпулем» (1:1) и поражением от «Астон Виллы» (1:3).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Лутон Таун» выиграл только один матч из десяти последних

«Манчестер Юнайтед» выиграл шесть из семи последних встреч с «Лутон Таун»

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» находится не в лучшей форме, но такого соперника на своем стадионе команда обязана обыгрывать. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в первом тайме по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.