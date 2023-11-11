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«Манчестер Юнайтед» — «Лутон Таун». Прогноз на матч АПЛ (11.11.2023)

вчера, 10:13
Манчестер Юнайтед

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.35. Поверить в успех «Лутон Тауна» можно за 9. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 5.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.306.1610.20
Лига Ставок 1.27 6.00 9.40
Pari 1.32 6.00 10.00

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.85. На ТМ 3 коэффициент немного больше и достигает 1.95.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» в очередной раз провалился в Лиге Чемпионов, но все еще имеет шансы на выход в плей-офф. Команда неуверенно выступает и в чемпионате Англии, где занимает только восьмое место с 18 баллами. В игре с новичком АПЛ от хозяев ждут важной победы, которая возможно поможет продвинуться выше. В матче Лиги Чемпионов коллектив уступил на выезде «Копенгагену» (3:4), а в чемпионате минимально обыграл «Фулхэм» (1:0).

«Лутон Таун» очень тяжело привыкает к АПЛ и не может оттолкнуться от низов турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура команда занимает 17 место с 6 баллами, но рассчитывает навязать борьбу нестабильному «Манчестер Юнайтед». Даже ничья станет большим достижением для скромного коллектива. Два последних матча «Лутон Таун» завершились ничьей с «Ливерпулем» (1:1) и поражением от «Астон Виллы» (1:3).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» закончились исходом «обе забьют — нет»
  • «Лутон Таун» выиграл только один матч из десяти последних
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл шесть из семи последних встреч с «Лутон Таун»

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» находится не в лучшей форме, но такого соперника на своем стадионе команда обязана обыгрывать. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в первом тайме по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.35 1.24 2.70 1.50 2.13 1.78
Лига Ставок 2.67 1.48 2.13 1.74
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:39
Ну если ещё МЮ и Лутону "влетит" , то это будет что то - Ф1( -2).
Гость
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