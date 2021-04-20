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«Маритиму» — «Риу Аве». Прогноз на матч чемпионата Португалии (21.04.21)

вчера, 22:43

21 апреля в чемпионате Португалии состоится матч между «Маритиму» и «Риу Аве». Вашему вниманию обзор линии букмекеров и предложения по ставкам на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.943.172.68
Фонбет 2.90 3.00 2.65
Мелбет 2.84 3.16 2.63

Ставки букмекеров

Шансы команд на успех в этой игре букмекеры расценивают практически одинаково. Поставить на победу «Маритиму» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.88, ничья идет по коэффициенту 3.00, а победа «Риу Аве» находится на отметке 2.63.

Также букмекеры считают, что команды не смогут проявить себя в атаке. Ставки на ТМ(2,5) можно взять по коэффициенту 1.54, ТБ(2,5) – 2.48.

Форма команд

«Маритиму» занимает 16-е место в чемпионате Португалии, набрав в общей сложности 24 очка. Чтобы уйти с зоны переходных матчей, команде нужно ликвидировать отставание от 15-й позиции в виде трех очков.

В последнем туре лиги «Маритиму» потерпел семнадцатое поражение в сезоне, уступив в гостях «Белененсешу» (0:2). До этого команда занесла себе в актив минимальную викторию в домашней встрече с «Фаренсе» (1:0).

У «Риу Аве» турнирное положение более благоприятное. Команда базируется на 13-м месте рейтинга, опережая зону прямого вылета на семь очков. В текущей кампании клуб одержал шесть побед и 11 раз сыграл вничью, потерпев 10 поражений.

В четырёх прошлых турах чемпионата «Риу Аве» разделил очки с «Брагой» (0:0), «Боавиштой» (3:3), «Белененсешем» (0:0) и «Морейренси» (1:1).

Информация для ставок

  • В 8 из 10 прошлых встреч команд на поле «Маритиму» прошла ставка на ТМ(2,5)
  • «Маритиму» не забивал голы в 5 из 7 предыдущих матчей чемпионата
  • В 7 из 8 предыдущих игр «Риу Аве» в лиге больше двух голов не забивалось

Прогноз

Встречаются команды, которые в среднем забивают меньше гола за матч чемпионата Португалии. В очных противостояниях «Маритиму» и «Риу Аве» тоже не отличаются высокой результативностью. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.54 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.03 1.86 1.56 2.53
Мелбет 1.59 2.51
1XBET 1.98 1.83 1.59 2.51 1.26 3.84
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