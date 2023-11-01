«Марсель» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (04.11.2023)

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вчера, 21:44

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу хозяев предлагает коэффициент 2.25, в то время как победа «Лилля» будет стоить 3.25. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.6.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.97).

Форма команд

«Марсель» очень часто теряет очки в последнее время и это привело к тому, что команда выпала даже из зоны еврокубков. На данный момент коллектив располагается на девятом месте с 12 очками и уступает «Ренну» лишь по дополнительным показателям. В предстоящей встрече хозяевам важно и принципиально обыграть «Лилль» и продвинуться по турнирной таблице. Два последних матча «Марселя» завершились победой над АЕК в Лиге Европы (3:1) и поражением на выезде от «Ниццы» в Лиге 1 (0:1).

«Лилль» проводит неплохой отрезок сезона, где удачно выступает сразу на двух фронтах. Команда вышла уже на четвертое место в Лиге 1 с 18 набранными очками и отстает от лидера всего на четыре пункта. Гости могут воспользоваться нестабильностью «Марселя» и даже побороться за победу. В прошлом туре чемпионата «Лилль» обыграл на своем поле «Монако» (2:0), а ранее в Лиге Конференций вырвал победу у «Слована» (2:1).

Информация для ставок

«Лилль» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Марсель» не проигрывает на своем поле уже семь матчей подряд во всех турнирах

«Лилль» выиграл три встречи из пяти последних с «Марселем»

Три последних матча между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч будет сложным для обеих команд, но вероятнее всего, каждая из них сможет найти свой забитый мяч. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.