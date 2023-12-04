«Марсель» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (06.12.2023)

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сегодня, 18:40

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72. Выбрать успех гостей можно за 4.9, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 3.95.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05. Сделать ставку на вариант «обе забьют» предлагают за 1.8.

Форма команд

«Марсель» в последних матчах показывал неплохую игру и подкреплял результатом, чем дал надежду болельщикам на улучшение позиции в Лиге 1. Сейчас коллектив располагается лишь на девятом месте с 17 баллами и отстает на один пункт от «Нанта», но имеет игру в запасе. В случае победы в этой встрече команда сможет продвинуться на одну позицию вверх. В прошлой игре «Марсель» обыграл «Ренн» в чемпионате (2:0), а в Лиге Европы вырвал победу у «Аякса» (4:3).

«Лион» скатился на последнее место турнирной таблицы и набрал всего семь очков в нынешнем сезоне. Команда совершенно не готова к этому футбольному году, и чтобы выбраться со дна ей придется приложить немало усилий. Даже ничья на выезде с «Марселем» в такой ситуации стала бы отличным результатом для гостей. Два последних матча «Лиона» завершились поражениями от «Ланса» (2:3) и «Лилля» (0:2).

Информация для ставок

«Марсель» не знает поражений на своем стадионе уже 10 поединков подряд

«Лион» проиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Марсель» играет на своем поле и закономерно является фаворитом в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.