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«Марсель» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (06.12.2023)

сегодня, 18:40
Лион

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72. Выбрать успех гостей можно за 4.9, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 3.95.

Франция. Лига 1 2023/2024
Марсель
Лион
ВыигрышНичьяПроигрышНичьяПроигрыш
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06 декабря 2023, 23:00
среда
ПроигрышПроигрышВыигрышНичьяПроигрыш

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05. Сделать ставку на вариант «обе забьют» предлагают за 1.8.

Форма команд

«Марсель» в последних матчах показывал неплохую игру и подкреплял результатом, чем дал надежду болельщикам на улучшение позиции в Лиге 1. Сейчас коллектив располагается лишь на девятом месте с 17 баллами и отстает на один пункт от «Нанта», но имеет игру в запасе. В случае победы в этой встрече команда сможет продвинуться на одну позицию вверх. В прошлой игре «Марсель» обыграл «Ренн» в чемпионате (2:0), а в Лиге Европы вырвал победу у «Аякса» (4:3).

«Лион» скатился на последнее место турнирной таблицы и набрал всего семь очков в нынешнем сезоне. Команда совершенно не готова к этому футбольному году, и чтобы выбраться со дна ей придется приложить немало усилий. Даже ничья на выезде с «Марселем» в такой ситуации стала бы отличным результатом для гостей. Два последних матча «Лиона» завершились поражениями от «Ланса» (2:3) и «Лилля» (0:2).

Информация для ставок

  • «Марсель» не знает поражений на своем стадионе уже 10 поединков подряд
  • «Лион» проиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Марсель» играет на своем поле и закономерно является фаворитом в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.

Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 19:17
Лион в текущем сезоне настолько ужасен, что первая мысль, которая приходит в голову видя его матч - это ставить на победу его соперника. Но стоит признать, что Марсель тоже демонстрирует совершенно не тот футбол и не те результаты, которые от него ждут. К тому же, независимо от текущего состояния команд Олимпийское дерби - это всегда двойная непредсказуемость в плане исхода. Думаю, в данной исторически принципиальной битве лучше не лезть в исход, а за такой же коэффициент поставить на обмен точными ударами. Оборона Марселя далека от идеала, защита "львов" и вовсе напоминает проходной двор. По разу соперники огорчить друг друга могут. Да и очных поединки между ними чаще приносят плюс по ставке на ОЗ, чем не приносят - в четырёх из шести крайних свиданиях команд обмен голами происходил.
Гость
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