«Майнц» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (15.01.2022)

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вчера, 11:20

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 5.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 1.93 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.87. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.81.

Форма команд

«Бохум» показывает себя боеспособным коллективом, который готов бороться за середину турнирной таблицы, учитывая, что только в этом году смог вернуться в элитный дивизион. Коллектив идет на 11 месте и набрал 23 очка, а в предстоящем поединке постарается побороться за очки с крепким оппонентом. В двух прошлых матчах Бундеслиги «Бохум» выиграл у «Вольфсбурга» (1:0) и проиграл «Унион Берлин» (0:1).

«Майнц» после успешного старта в чемпионате, заметно снизил свои показатели и уступил в двух последних поединках. «Майнц» после 18 туров смог набрать 24 очка и идет на 10 месте. Тренерскому штабу следует поработать над реализацией, ведь команда забила только 26 мячей. В прошлой игре команда проиграла на выезде «РБ Лейпциг» (1:4), а немного ранее сыграла уступила и «Айнтрахту» Ф (0:1).

Информация для ставок

«Майнц» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах, в то время как «Бохум» одержал пять побед

«Майнц» уступил только в одной игре из десяти последних на своем стадионе

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Майнц» находится на спаде своих возможностей и вполне вероятно, что еще не разобрался в своих проблемах. В матче с соседями по турнирной таблице ожидается результативный матч с обеих сторон. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Фонбет.