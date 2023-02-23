«Майнц» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (24.02.2023)

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сегодня, 09:39

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Боруссии» М, зайдет коэффициент 3.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 1.68 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Майнц» идет в середине турнирной таблицы и в последних пяти турах Бундеслиги смог набрать девять очков. Команда занимает девятое место в чемпионате, набрав 29 баллов и на девять пунктов отстает от зоны еврокубков. В домашнем матче с нестабильной «Боруссией» М у хозяев будет хорошая возможность набрать очки. Два последних матча «Майнца» завершились победами над «Байером» (3:2) и «Аугсбургом» (3:1).

«Боруссия» М набрала всего семь очков в последних пяти поединках и не показывает стабильных результатов на протяжении всего сезона. Команда занимает восьмое место и только по дополнительным показателям обходит своего нынешнего соперника. В прошлом туре «Боруссия» М уже привычно для себя обыграла «Баварию» (3:2), а ранее крупно проиграла берлинской «Герте» на выезде (1:4).

Информация для ставок

«Майнц» проиграл три из пяти последних матчей во всех турнирах

«Боруссия» М выиграла лишь один поединок из десяти последних на выезде

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» М не может обыграть «Майнц» уже четыре матча подряд

Прогноз

«Боруссия» М очень плохо выступает на выезде и нет уверенности, что гостям удастся в этой встрече набрать даже одно очко. Предлагаем сделать ставку на победу «Майнца» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.