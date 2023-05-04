«Майнц» — «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (05.05.2023)

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вчера, 09:10

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.62. В случае победы «Шальке-04», зайдет коэффициент 5.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Майнц» проводит неплохой сезон, но команде не хватает стабильности занимать более высокие места. Тем не менее, коллектив сохраняет теоретические шансы попасть в Лигу Конференций, но находится в трех пунктах от шестого места, занимая восьмое с 45 баллами. В предстоящей встрече хозяевам не будет легко, ведь соперник борется за выживание и имеет на это неплохие шансы. В прошлом туре «Майнц» крупно проиграл на выезде «Вольфсбургу» (0:3), а ранее одолел на своем стадионе «Баварию» (3:1).

«Шальке-04» очень не хочет возвращаться во вторую Бундеслигу, поэтому у команды начинаются решающие поединки за право остаться в элитном дивизионе. Коллектив из Гельзенкирхена набрал 27 баллов и занимает предпоследнее место, но отставание даже от 14 места составляет всего два пункта, поэтому гости будут играть на победу. Два последних поединка «Шальке-04» завершились домашней победой с «Вердером» (2:1) и разгромным поражением от «Фрайбурга» (0:4).

Информация для ставок

«Майнц» проиграл всего одну встречу из десяти последних в Бундеслиге

«Шальке-04» смог победить лишь в одном поединке из десяти последних на выезде

«Шальке-04» выиграл два из пяти последних матчей с «Майнцом» при трех ничьих

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обоим клубам нужны очки, чтобы выполнить поставленные задачи на конец сезона, поэтому они постараются минимизировать ошибки в обороне. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.