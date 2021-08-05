«Мехелен» — «Эйпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (07.07.2021)

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вчера, 17:14

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам третий тур высшей лиги Бельгии. «Мехелен» ждет в гости «Эйпен». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Мехелен». Команда играет на своем поле, а поставить на её победу можно по коэффициенту 1.78. Победа «Эйпена» оценивается по коэффициенту 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.63. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.28. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Эйпен» начал сезон с двух ничейных результатов. Команда уделяет большое внимание обороне, но в то же время может выбегать в быстрые контратаки и результативно их завершать. Коллектив очень хочет добиться первой победы и в этом матче положить первые три очка в свою копилку. Два последних матча «Эйпена» закончились ничьими с «Андерлехтом» (1:1) и «Брюгге» (2:2).

«Мехелен» сыграл два совершенно разных поединка в первых турах, где добился абсолютно противоположных результатов. Команда еще не до конца вошла в сезон. Матч с «Эйпеном» будет очень тяжелым для хозяев, поэтому тренерскому штабу следует проработать правильную тактику на поединок. В прошлом туре «Мехелен» проиграл на выезде «Серену» (0:1), а ранее оказался сильнее «Антверпена» (3:2).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Мехелена» закончились исходом «обе забьют»

«Эйпен» выиграл только три выездных матча из десяти последних во всех турнирах

«Мехелен» выиграл пять из шести последних домашних матчей с «Эйпеном»

Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что нынешний матч между командами будет очень интересным и богатым на события. Однако, вероятнее всего, хозяева смогут добиться важной победы. Сделать ставку на «Мехелен» можно по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Мелбет.

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