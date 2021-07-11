«Мьельбю» — «Норрчёпинг». Прогноз на матч чемпионата Швеции (11.07.2021)

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сегодня, 00:12

В 10-м туре чемпионата Швеции «Норрчёпинг» приедет в гости к типичному середняку нынешнего сезона «Мьельбю». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры называют минимальным фаворитом гостей, на победу «Норрчёпинга» коэффициент составляет 2.6. Выбрать победителем «Мьельбю» можно по коэффициенту 2.75. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.5

Также в линии букмекеры предлагают 1.92 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 1.94. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Норрчёпинг» идет на четвертом месте в чемпионате, но в последних нескольких матчах играет крайне нестабильно. В последних пяти матчах клуб смог набрать только семь очков, поэтому результат нельзя назвать удовлетворительным. Также команда лишилась одного из лидеров — игрок был продан в казанский «Рубин». В матче с «Мьельбю» от коллектива ждут только победы, чтобы продолжать борьбу за самые высокие места в чемпионате. Последние два матча «Норрчёпинг» закончились победой над «Мальме» (3:2) и выездным поражением «Эльфсборгу» (0:1).

«Мьельбю» занимает только 11-е место в чемпионате и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Команда вряд ли сможет претендовать на самые высокие места, однако забраться на несколько строчек выше ей вполне по силам. Коллектив играет домашний матч и должен отдать все силы, чтобы набрать очки и улучшить свое турнирное положение. В прошлом матче «Мьельбю» проиграл на выезде «Сириусу» (1:2), а туром ранее сыграл вничью с АИКом (2:2).

Информация для ставок

«Мьельбю» не может выиграть четыре матча в чемпионате Швеции подряд

«Мьельбю» не забивает на своем поле более одного мяча уже семь поединков кряду

«Норрчёпинг» проиграл два последних матча на выезде с «Мьельбю»

Четыре из пяти последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Мьельбю», несмотря на свою печальную статистику в последних матчах, за последнее время удачно играл с «Норрчёпингом» на своем поле. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Мелбет.