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«Мьельбю» — «Норрчёпинг». Прогноз на матч чемпионата Швеции (11.07.2021)

сегодня, 00:12

В 10-м туре чемпионата Швеции «Норрчёпинг» приедет в гости к типичному середняку нынешнего сезона «Мьельбю». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.683.502.71
Лига Ставок 2.60 3.25 2.70
Мелбет 2.57 3.44 2.70
1XBET 2.58 3.46 2.68
BetBoom 2.56 3.35 2.65

Ставки букмекеров

Букмекеры называют минимальным фаворитом гостей, на победу «Норрчёпинга» коэффициент составляет 2.6. Выбрать победителем «Мьельбю» можно по коэффициенту 2.75. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.5

Также в линии букмекеры предлагают 1.92 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 1.94. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Норрчёпинг» идет на четвертом месте в чемпионате, но в последних нескольких матчах играет крайне нестабильно. В последних пяти матчах клуб смог набрать только семь очков, поэтому результат нельзя назвать удовлетворительным. Также команда лишилась одного из лидеров — игрок был продан в казанский «Рубин». В матче с «Мьельбю» от коллектива ждут только победы, чтобы продолжать борьбу за самые высокие места в чемпионате. Последние два матча «Норрчёпинг» закончились победой над «Мальме» (3:2) и выездным поражением «Эльфсборгу» (0:1).

«Мьельбю» занимает только 11-е место в чемпионате и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Команда вряд ли сможет претендовать на самые высокие места, однако забраться на несколько строчек выше ей вполне по силам. Коллектив играет домашний матч и должен отдать все силы, чтобы набрать очки и улучшить свое турнирное положение. В прошлом матче «Мьельбю» проиграл на выезде «Сириусу» (1:2), а туром ранее сыграл вничью с АИКом (2:2).

Информация для ставок

  • «Мьельбю» не может выиграть четыре матча в чемпионате Швеции подряд
  • «Мьельбю» не забивает на своем поле более одного мяча уже семь поединков кряду
  • «Норрчёпинг» проиграл два последних матча на выезде с «Мьельбю»
  • Четыре из пяти последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Мьельбю», несмотря на свою печальную статистику в последних матчах, за последнее время удачно играл с «Норрчёпингом» на своем поле. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.45 1.98 1.91 1.54 2.65
Лига Ставок 2.65 1.45 1.83 1.91 1.47 2.60
Мелбет 1.90 2.00
1XBET 1.93 1.96
BetBoom 2.80 1.39 1.90 1.84 1.50 2.45
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