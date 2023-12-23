«Мидлсбро» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.12.2023)

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вчера, 13:33

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Мидлсбро» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.95.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Мидлсбро» является середняком Чемпионшипа и вряд ли в этом сезоне поборется за место в плей-офф. Команда занимает только 14 место с набранными 25 очками и старается добиваться результата в каждом поединке, но иногда не хватает грамотной игры в обороне (34 пропущенных мяча). В прошлом туре чемпионата «Мидлсбро» обыграл на выезде «Суонси» (2:1), а в кубке английской лиги разобрался с «Порт-Вейл» (3:0).

«Вест Бромвич» напротив, претендует на место в плей-офф, но в последний месяц команда сдала в результатах. Тем не менее, она располагается на пятом месте с 36 очками, но отстает от ближайшего соперника на целых шесть пунктов и нуждается в очках, чтобы продолжать преследование. Два последних матча «Вест Бромвича» завершились ничьей со «Сток Сити» (1:1) и победой над «Ротерхэмом» (2:0).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Мидлсбро» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Вест Бромвич» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Мидлсбро» проиграл два последних поединка «Вест Бромвичу»

Прогноз

Обе команды играют в результативный футбол, поэтому в этот раз исключения быть не должно. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.