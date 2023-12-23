Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Мидлсбро» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.12.2023)

вчера, 13:33
Вест Бромвич

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Мидлсбро» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.95.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Мидлсбро» является середняком Чемпионшипа и вряд ли в этом сезоне поборется за место в плей-офф. Команда занимает только 14 место с набранными 25 очками и старается добиваться результата в каждом поединке, но иногда не хватает грамотной игры в обороне (34 пропущенных мяча). В прошлом туре чемпионата «Мидлсбро» обыграл на выезде «Суонси» (2:1), а в кубке английской лиги разобрался с «Порт-Вейл» (3:0).

«Вест Бромвич» напротив, претендует на место в плей-офф, но в последний месяц команда сдала в результатах. Тем не менее, она располагается на пятом месте с 36 очками, но отстает от ближайшего соперника на целых шесть пунктов и нуждается в очках, чтобы продолжать преследование. Два последних матча «Вест Бромвича» завершились ничьей со «Сток Сити» (1:1) и победой над «Ротерхэмом» (2:0).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей «Мидлсбро» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Вест Бромвич» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Мидлсбро» проиграл два последних поединка «Вест Бромвичу»

Прогноз

Обе команды играют в результативный футбол, поэтому в этот раз исключения быть не должно. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:02
Матч равных соперников. И гости выше в таблице. Суровый чемпионшип, в этом противостоянии сложно выделить фаворита. Вест бромвич не так уж много уступил в последних матчах. Предположу, что Боро, являясь в новом сезоне одним из середняков чемпионшипа, ничего не сможет противопоставить своему оппоненту. "Дрозды" обязаны набирать очки. Судя по турнирной таблице, как минимум одно...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 