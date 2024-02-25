«Милан» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (25.02.2024)

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вчера, 12:39

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.5. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.45.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.83. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Милан» на днях вышел в 1/8 финала Лиги Европы и намерен побороться за этот трофей, но и не может забывать о чемпионате Италии. В нем команда сократила разрыв от «Ювентуса» до двух баллов и сейчас идет на третьем месте с 52 пунктами. Домашняя встреча с еще одним конкурентом очень важна для обеих команд, поэтом «россонери» не будут сильно разочарованы даже ничьей, чтобы не подпустить к себе конкурента ближе. В двух последних матчах «Милан» проиграл «Ренну» (2:3), а ранее уступил на выезде «Монце» (2:4).

«Аталанта» имеет внушительную серию побед и борется за место в топ-4. Сейчас коллектив из Бергамо идет на пятой строчке с 45 баллами и отстает от «Болоньи» на три пункта, но имеет целых две игры в запасе. Для гостей важен любой результат с «Миланом», кроме поражения, ведь тогда споры с «Болоньей» за четвертую ступеньку резко обострятся. В прошлом туре «Аталанта» без проблем справилась с «Сассуоло» (3:0), а ранее крупно обыграла на выезде «Дженоа» (4:1).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Милана» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Аталанта» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах

Четыре последних матча между клубами из шести завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды очень мало забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз зрители снова не увидят большого количества мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.