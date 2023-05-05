«Милан» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (06.05.2023)

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вчера, 07:19

Ставки букмекеров

«Милан» является минимальным фаворитом в этой встрече и поставить на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.93. В то время на победу «Лацио» коэффициент составляет 4.15. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.4.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 2.25. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Милан» большинство последних матчей в чемпионате Италии сводит к ничейному результату и это мешает команде увереннее себя чувствовать в борьбе за топ-4. На данный момент «россонери» только шестые с 58 баллами и отставанием от «Интера» в два пункта. В домашнем матче с «Лацио» хозяевам очень нужна победа, чтобы как минимум не выпасть из борьбы за место в Лиге чемпионов. В прошлом туре «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), а ранее с тем же счетом завершил поединок с «Ромой» (1:1).

«Лацио» даже не смотря на не самые лучшие результаты, все еще идет на втором месте в турнирной таблице и имеет в активе 63 пункта. Тем не менее, «Ювентус» отстает от римлян всего на одно очков и ждет их ошибки. В матче с «Миланом» будет трудно добиться максимального результата, но ничего невозможного нет. Две последних встречи «Лацио» завершились домашней победой над «Сассуоло» (2:0) и поражением на выезде от «Интера» (1:3).

Информация для ставок

Шесть из десяти последних матчей «Милана» завершились ничейным результатом

«Лацио» проиграл только три матча из десяти последних на выезде

«Милан» выиграл у «Лацио» три из пяти последних матчей при двух поражениях

Четыре из пяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Матч будет очень сложным и вероятнее всего команды смогут отличиться забитыми мячами. Предлагаем не рисковать и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.