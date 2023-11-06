«Милан» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.11.2023)

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вчера, 21:55

Ставки букмекеров

« ПСЖ » является фаворитом в этой встрече и поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.25. В то время на победу «Милана» коэффициент составляет 3.25. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.6.

Букмекеры не верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.77. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.07. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Милан» после трех туров является худшей командой в так называемой «группе смерти» и набрал всего два очка. Команда отстает от ближайших соперников на два балла и нуждается в победе, иначе оставшиеся два тура могут уже не помочь «россонери» пробиться в плей-офф. Матч с « ПСЖ » будет очень непростым, но хозяева приложат максимум усилий, чтобы оформить первую победу. В прошлой игре «Милан» уступил «Удинезе» (0:1), а ранее поделил очки с «Наполи» (2:2).

« ПСЖ » на радость болельщикам вышел на серию побед и практически вернул себе лидерство в Лиге 1. Команда идет на втором месте и отстает от «Ниццы» всего на один балл. Коллектив лидирует в группе Лиги Чемпионов с шестью баллами, и победа практически гарантирует команде плей-офф турнира. Два последних матча « ПСЖ » завершились победами в чемпионате над «Монпелье» (3:0) и «Брестом» (3:2).

Информация для ставок

«Милан» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах

« ПСЖ » выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах « ПСЖ » обыграл «Милан» только один раз из пяти последних поединках

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, ведь сложно предположить, кто рискнет сыграть в нем первым номером. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.07. Предполагаем, что большого количества мячей зрители не увидят.