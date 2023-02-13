«Милан» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (14.02.2023)

Ставки букмекеров
«Милан» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.55. В то время на победу «Тоттенхэма» коэффициент составляет 3.05. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.3.
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завтра, 23:00
Букмекеры не верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.07. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.77.
Форма команд
«Милан» выступает в последнем месяце очень невыразительно и его победы за это время можно сосчитать на пальцах одной руки. Команда очень много потеряла в Серии А и сейчас занимает только пятое место с 41 баллом, уступая «Роме» по дополнительным показателям. В матче с «Тоттенхэмом» для итальянского клуба очень важен результат домашнего матча, ведь в случае поражения, исправить ситуацию в Лондоне будет очень непросто. В прошлом туре Серии А «Милан» обыграл «Торино» (1:0), а ранее уступил «Интеру» в миланском дерби (0:1).
«Тоттенхэм» также ведет борьбу за группу лидеров, но потери очков в отдельных поединках не дают команде достичь более высокого результата. Сейчас «шпоры» занимают пятое место в таблице с набранными 39 баллами и отстают от ближайшего соперника на два пункта. В прошлом туре «Тоттенхэм» слишком много пропустил от «Лестера» (1:4), а ранее минимально одолел на своем поле чемпиона Англии «Манчестер Сити» (1:0).
Информация для ставок
- «Милан» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Тоттенхэм» лишь один раз сыграл вничью из десяти последних встреч
- «Милан» проиграл три из пяти последних поединков с «Тоттенхэмом» при двух ничьих
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Матч обещает быть очень интересным, ведь сложно предположить, кто рискнет сыграть в нем первым номером. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77. Предполагаем, что большого количества мячей зрители не увидят.