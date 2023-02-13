«Милан» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (14.02.2023)

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сегодня, 20:34

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.55. В то время на победу «Тоттенхэма» коэффициент составляет 3.05. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.3.

Букмекеры не верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.07. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Милан» выступает в последнем месяце очень невыразительно и его победы за это время можно сосчитать на пальцах одной руки. Команда очень много потеряла в Серии А и сейчас занимает только пятое место с 41 баллом, уступая «Роме» по дополнительным показателям. В матче с «Тоттенхэмом» для итальянского клуба очень важен результат домашнего матча, ведь в случае поражения, исправить ситуацию в Лондоне будет очень непросто. В прошлом туре Серии А «Милан» обыграл «Торино» (1:0), а ранее уступил «Интеру» в миланском дерби (0:1).

«Тоттенхэм» также ведет борьбу за группу лидеров, но потери очков в отдельных поединках не дают команде достичь более высокого результата. Сейчас «шпоры» занимают пятое место в таблице с набранными 39 баллами и отстают от ближайшего соперника на два пункта. В прошлом туре «Тоттенхэм» слишком много пропустил от «Лестера» (1:4), а ранее минимально одолел на своем поле чемпиона Англии «Манчестер Сити» (1:0).

Информация для ставок

«Милан» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Тоттенхэм» лишь один раз сыграл вничью из десяти последних встреч

«Милан» проиграл три из пяти последних поединков с «Тоттенхэмом» при двух ничьих

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, ведь сложно предположить, кто рискнет сыграть в нем первым номером. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77. Предполагаем, что большого количества мячей зрители не увидят.