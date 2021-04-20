«Миллуолл» — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (21.04.2021)

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вчера, 11:35

«Миллуолл» примет «Борнмут» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Этот поединок состоится 21 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Борнмут». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.00. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40. Еще одна актуальная ставка — победа «Миллуолла» по 3.80.

Форма команд

«Миллуолл» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 59 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла 14 поединков, 17 раз играла вничью и проиграла 11 игр. У «Миллуолла» 41 забитый мяч и 40 пропущенных. Эта команда обладает сильной атакой, но слабой защитой, поэтому количество забитых/пропущенных практически одинаково. В последних играх этот клуб часто побеждал, что только радует поклонников, но «Миллуолл» уже не сможет попасть в топ-6 и сыграть в стыках за выход в АПЛ .

«Борнмут» проводит замечательный сезон и очень хочет попасть в АПЛ . Клуб набрал 74 балла и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе «Борнмута» 21 выигранный матч, 11 ничьих и десять поражений. Клуб забил 69 голов и пропустил 41 мяч. В последних играх «Борнмут» прекрасен, у этой команды серия из побед, она хочет ее продлить уже в грядущем поединке против «Миллуолла».

Информация для ставок

● «Миллуолл» выиграл три матча из последних пяти

● У «Борнмута» пять побед кряду во всех турнирах

● «Борнмут» забил 14 голов в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру «тотал забитых мячей больше трех» по коэффициенту 2.90. Также можно поставить на «обе команды забьют» по 1.88.

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