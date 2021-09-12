«Минай» — «Черноморец». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (12.09.2021)

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12 сентября 2021, 00:56

В 7-м туре чемпионата Украины мы увидим встречу «Миная» и «Черноморца». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Мелбет, можно сделать вывод, что с фаворитом в этом матче букмекеры так и не определились. Поставить на победу «Миная» можно по коэффициенту 2.48. Успех «Черноморца» оценивается по 2.93, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры несильно верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Минай» в минувшем туре дома принимал вице-чемпиона страны — донецкий «Шахтер». На удивление футбольной общественности «Минай» смог отобрать очки у грозного соперника. Конечно, свою роль сыграло и раннее удаление соперника, но заслуг футболистов закарпатского клуба это не умоляет. Заслуженная ничья (1:1), и теперь в хорошем настроении футболисты готовятся к следующему матчу.

«Черноморец» свой минувший поединок также проводил дома и принимал «Александрию». Команды долго не могли распечатать ворота друг друга, но ближе к 70-й минуте открыли счет голам и завершили игру результатом (2:2). Туром ранее одесский клуб также сражался с «Шахтером» и проиграл (0:3).

Информация для ставок

«Минай» не может выиграть четыре матча кряду

«Черноморец» семь крайних поединков закончил результатом ТБ 2.5

2.5 Шесть последних игр с участием «Миная» завершились результатом ТМ 2.5

«Черноморец» пропускает в восьми встречах подряд, «Минай» — в четырех

Прогноз

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и желают взять очки в этой встрече. Очень трудно предсказать победителя, но нас ожидает боевой поединок. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Мелбет.