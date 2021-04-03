«Минай» — «Колос». Прогноз на матч чемпионата Украины (04.04.2021)

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вчера, 23:19

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 20-й тур чемпионата Украины. «Минай» ждет в гости «Колос». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальное преимущество в этом поединке имеет «Колос». Команда играет выездной поединок, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Миная» оценивается по коэффициенту 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.79.

Форма команд

«Минай» является аутсайдером чемпионата и занимает одно из последних мест в таблице. Команда новичок в сильнейшей лиге Украины и такие выступления клуба вполне ожидаемы. Коллективу следует начать набирать очки, чтобы не покинуть УПЛ после этого сезона. В прошлом туре «Минай» сыграл вничью с «Мариуполем» (0:0), а немного ранее уступил «Ингульцу» (0:1).

«Колос» продолжает борьбу за участие в Лиге Европы. Команда несколько матчей не проигрывает и отстает от четвертого места всего на два пункта. Чтобы достичь желаемого результата, игроки должны стараться набирать максимальное количество очков в каждом матче, а встреча с одним из аутсайдеров может этому поспособствовать. Последние две игры «Колос» выиграл у «Зари» (1:0) и «Мариуполя» (4:1).

Информация для ставок

«Минай» выиграл только одну игру из последних шести в чемпионате

«Колос» не проигрывает три матча подряд

Три из пяти последних матчей «Колоса» в чемпионате закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Матч первого круга между командами завершился ничейным результатом (2:2)

Прогноз

«Колос» выглядит гораздо предпочтительнее хозяев на данный момент и набрал хорошую форму. Команда борется за попадание в еврокубки и предельно мотивирована на результат. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Мелбет.