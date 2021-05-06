ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Минай» — «Шахтёр». Прогноз на матч чемпионата Украины (06.05.2021)

вчера, 06:11

В 25 туре УПЛ «Шахтёр» сыграет против «Миная». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

«Шахтер» выездную игру проведет в Киеве, куда пожалует слабейшая команда чемпионата. Дончане являются абсолютным фаворитом этой встречи. Поставить на победу «Шахтёра» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.11. В случае победы «Миная» зайдет невероятный коэффициент 27. Ничью можно сыграть по коэффициенту 9.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.5 на ТБ 2.5 и 2.55 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» представлен коэффициентом 3.25.

Форма команд

«Шахтер» провалил весеннюю часть чемпионата, практически без борьбы отдав чемпионство своему принципиальному сопернику — «Динамо». После потери статуса чемпиона команда сконцентрировалась на завоевании серебряных медалей, которые дают право выступить в квалификации Лиги чемпионов. Поражение от «Александрии» (0:2) в 23-м туре добавило «Шахтёру» переживаний, однако в последнем туре «горняки» переиграли «Днепр-1» (2:1). На данный момент отрыв от «Зари», сыгравшей на 1 матч больше, составляет 1 балл.

Проблемы «Миная» с результатами продолжаются: три последних матча были проиграны всухую. В последнем туре минайский клуб потерпел поражение от «Зари», а туром ранее был разбит «Днепром-1» (0:3). Сложно представить, что «Минаю» удастся улучшить нынешнее положение.

Информация для ставок

  • «Минай» проиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате
  • «Шахтёр» проиграл четыре из семи последних матчей УПЛ
  • Поединок первого круга закончился уверенной победой «Шахтёра» (5:1)
  • «Минай» не смог забить в восьми из девяти последних матчей

Прогноз

«Минай», скорее всего, не сможет ничего противопоставить более именитому сопернику, а потому ожидаем здесь уверенную победу номинальных гостей. Рекомендуем сделать ставку на победу «Шахтёра» с форой (-2.5) по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
1XBET 3.60 1.29
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии7
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
Обсудить
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:11
Вопрос один ,сколько забьёт Шахтёр.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100