ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Минск» — «Витебск». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (08.05.2021)

вчера, 08:04

«Минск» и «Витебск» проведут очную встречу в 8-м туре Высшей лиги Беларуси. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.473.322.92
Лига Ставок 3.00 2.95 2.60
Мелбет 2.79 2.95 2.60
1XBET 2.30 4.10 2.30

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити в этой встрече отдает минимальное предпочтение «Минску». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.43. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.1, а победа «Витебска» оценивается в 2.93.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.2, а низовой исход (ТМ 2.5) котируется в 1.69.

Форма команд

В этом матче встречаются соседи по турнирной таблице, которые набрали по восемь очков в стартовых 7 турах. «Витебск» занимает» девятое место, а «Минск» идет следом, уступая своему сопернику по дополнительным показателям.

Столичная команда проиграла два последних матча в лиге — минскому «Динамо» (1:3) и «Торпедо-БелАЗ» (1:2). До этого хозяева предстоящей игры победили в гостях «Неман» (2:0), а также сыграли вничью с БАТЭ (2:2).

У «Витебска» три ничьи подряд с одинаковым счетом 0:0 в матчах со «Слуцком», «Динамо» Брест и «Гомелем» в прошлом туре. Ранее «Витебск» отметился гостевой победой над «Славией» (2:0) и потерпел выездное поражение от «Торпедо-БелАЗ» (0:1).

Информация для ставок

  • В семи прошлых матчах «Витебска» в чемпионате сыграла ставка на ТМ (2,5)
  • «Минск» не побеждал «Витебск» в четырех последних домашних матчах – одно поражение и три ничьи
  • У «Минска» нет домашних побед в текущем розыгрыше Высшей лиги – две ничьи и одно поражение

Прогноз

«Витебск» старается набирать очки в прагматичном стиле, делая ставку на массированную оборону. «Минск», который прилично пропускал в прошлых турах, тоже должен сыграть с оглядкой на защиту. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.69 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.60 1.70 2.15
Лига Ставок 1.95 1.79 1.53 2.41
Мелбет 1.50 2.49
1XBET 2.22 1.62 5.00 1.15 1.30 3.10
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии7
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 11:47
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Минск»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100