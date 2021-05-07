«Минск» — «Витебск». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (08.05.2021)

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вчера, 08:04

«Минск» и «Витебск» проведут очную встречу в 8-м туре Высшей лиги Беларуси. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити в этой встрече отдает минимальное предпочтение «Минску». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.43. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.1, а победа «Витебска» оценивается в 2.93.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.2, а низовой исход (ТМ 2.5) котируется в 1.69.

Форма команд

В этом матче встречаются соседи по турнирной таблице, которые набрали по восемь очков в стартовых 7 турах. «Витебск» занимает» девятое место, а «Минск» идет следом, уступая своему сопернику по дополнительным показателям.

Столичная команда проиграла два последних матча в лиге — минскому «Динамо» (1:3) и «Торпедо-БелАЗ» (1:2). До этого хозяева предстоящей игры победили в гостях «Неман» (2:0), а также сыграли вничью с БАТЭ (2:2).

У «Витебска» три ничьи подряд с одинаковым счетом 0:0 в матчах со «Слуцком», «Динамо» Брест и «Гомелем» в прошлом туре. Ранее «Витебск» отметился гостевой победой над «Славией» (2:0) и потерпел выездное поражение от «Торпедо-БелАЗ» (0:1).

Информация для ставок

В семи прошлых матчах «Витебска» в чемпионате сыграла ставка на ТМ (2,5)

«Минск» не побеждал «Витебск» в четырех последних домашних матчах – одно поражение и три ничьи

У «Минска» нет домашних побед в текущем розыгрыше Высшей лиги – две ничьи и одно поражение

Прогноз

«Витебск» старается набирать очки в прагматичном стиле, делая ставку на массированную оборону. «Минск», который прилично пропускал в прошлых турах, тоже должен сыграть с оглядкой на защиту. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.69 в БК Бетсити.