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«Мирандес» — «Фуэнлабрада». Прогноз на матч Сегунды (09.05.2021)

вчера, 14:35

«Мирандес» сыграет против «Фуэнлабрады» в очередном туре испанской Сегунды. В этом сезоне оба клуба играют гораздо выше своего уровня. Эти команды могли бы побороться за стыковые поединки для участия в Примере, если бы не обидные поражения в матчах против не самых сильных команд. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Сегунде.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.832.863.03
Мелбет 2.99 2.78 2.80
BetBoom 2.83 2.80 2.77

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Мирандеса» по коэффициенту 2.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 2.80 и на победу «Фуэнлабрады» по коэффициенту 3.05.

Форма команд

«Мирандес» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 49 баллов. В нынешнем сезоне «Мирандес» выиграл 13 поединков, десять раз играл вничью и проиграл в 14 матчах. В активе этого клуба 34 забитых и 35 пропущенных. В последних играх «Мирандес» выглядит не лучшим образом, команда часто теряет очки и может опуститься еще ниже, чем сейчас. Тем не менее в грядущем поединке «Мирандес» является фаворитом.

«Фуэнлабрада» набрала 50 пунктов и расположилась на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 11 побед, 17 ничьих и девять поражений. Клуб забил 41 гол и пропустил 40 мячей. В последних играх «Фуэнлабрада» играет гораздо лучше своего соперника и может оторваться от него на несколько пунктов, но для этого нужно обыгрывать «Мирандес» в очной встрече.

Информация для ставок

  • «Фуэнлабрада» не проигрывает четыре матча подряд
  • «Мирандес» не может победить вот уже четыре игры кряду
  • «Фуэнлабрада» забила пять голов в пяти последних играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — ничья или победа «Фуэнлабрады» по коэффициенту 1.47. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.55 и на обе команды забьют по коэффициенту 2.00.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.90 1.97 1.50 2.70
Мелбет 1.46 2.60
1XBET 1.87 1.92 1.47 2.57 1.21 3.90
BetBoom 1.83 1.91 1.47 2.52 1.22 3.90
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