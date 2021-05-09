«Мирандес» — «Фуэнлабрада». Прогноз на матч Сегунды (09.05.2021)

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вчера, 14:35

«Мирандес» сыграет против «Фуэнлабрады» в очередном туре испанской Сегунды. В этом сезоне оба клуба играют гораздо выше своего уровня. Эти команды могли бы побороться за стыковые поединки для участия в Примере, если бы не обидные поражения в матчах против не самых сильных команд. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Сегунде.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Мирандеса» по коэффициенту 2.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 2.80 и на победу «Фуэнлабрады» по коэффициенту 3.05.

Форма команд

«Мирандес» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 49 баллов. В нынешнем сезоне «Мирандес» выиграл 13 поединков, десять раз играл вничью и проиграл в 14 матчах. В активе этого клуба 34 забитых и 35 пропущенных. В последних играх «Мирандес» выглядит не лучшим образом, команда часто теряет очки и может опуститься еще ниже, чем сейчас. Тем не менее в грядущем поединке «Мирандес» является фаворитом.

«Фуэнлабрада» набрала 50 пунктов и расположилась на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 11 побед, 17 ничьих и девять поражений. Клуб забил 41 гол и пропустил 40 мячей. В последних играх «Фуэнлабрада» играет гораздо лучше своего соперника и может оторваться от него на несколько пунктов, но для этого нужно обыгрывать «Мирандес» в очной встрече.

Информация для ставок

«Фуэнлабрада» не проигрывает четыре матча подряд

«Мирандес» не может победить вот уже четыре игры кряду

«Фуэнлабрада» забила пять голов в пяти последних играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — ничья или победа «Фуэнлабрады» по коэффициенту 1.47. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.55 и на обе команды забьют по коэффициенту 2.00.