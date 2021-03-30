Молдавия – Израиль. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (31.03.2021)

1617137972

вчера, 23:59

Сборные Молдавии и Израиля сыграют в третьем туре квалификации чемпионата мира-2022. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой игре букмекеры считают Израиль. Сделать ставки на победу гостей БК Бетсити предлагает по коэффициенту 1.47, ничья котируется в 4.30, а победа Молдавии доступна по котировке 9.10.

Согласно линии, которую выставил букмекер, игра в Тирасполе будет низовой. Поставить на тотал меньше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.71, больше – 2.26.

Форма команд

Молдавия неудачно провела два стартовых поединка в квалификации на чемпионат мира. В первом матче сборная не смогла победить дома скромную команду Фарерских островов (1:1), пропустив гол в концовке поединка. Затем Молдавию ожидало самое крупное поражение в ее истории, которое команде нанесла сборная Дании (0:8).

Израиль тоже набрал один зачетный пункт по итогам двух стартовых поединков отбора. В первой игре команда уступила на своем поле Дании (0:2). Затем израильтяне принимали дома Шотландию и не смогли удержать победный счет (1:1).

Последняя очная встреча соперников дотирована летом 2017 года. Тогда на поле Израиля товарищеский матч команд завершился вничью 1:1. Всего оппоненты провели четыре дуэли – две победы Израиля и две ничьи.

Информация для ставок

Во всех четырех очных встречах команды обменивались забитыми голами

Сборная Молдавии не побеждала в 18 прошлых матчах – 15 поражений и 3 ничьих

В пассиве Израиля шесть поражений в 10 предыдущих гостевых поединках во всех турнирах

Прогноз

Сборная Молдавии находится в очевидном кризисе. Команда не может обыграть дома даже Фарерские острова, а сокрушительное поражение в Дании только подтверждает этот факт. Предлагаем поставить на победу Израиля с форой (-1). Такую ставку в букмекерской конторе Бетсити можно сыграть по коэффициенту 1.73.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Австрия – Дания.