Молдова – Польша. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (20.06.2023)

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вчера, 17:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Польша. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.27. Победа сборной Молдовы оценивается по 13, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.98. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.5.

Форма команд

Молдова очень слабо выступает даже в квалификациях, поэтому вряд ли может рассчитывать даже на самые маленькие шансы выйти из группы. На данный момент коллектив имеет в своем активе два очка после трех туров и вряд ли рассчитывает на продолжение серьезной борьбы квалифицироваться на ЧЕ 2024. В прошлом туре Молдова проиграла на выезде Албании (0:2), а ранее отобрала очки у Чехии (0:0).

Сборная Польши после двух туров смогла набрать три очка, но прямые конкуренты также ошибались поэтому коллектив идет на втором месте. В предстоящей встрече гости будут играть исключительно на победу, но недооценивать соперника нельзя, ведь он на своем пол уже отнимал очки у фаворита. Два последних матча сборной Польши завершились победой над Германией в товарищеском матче (1:0) и над Албанией (1:0) в рамках квалификации.

Информация для ставок

Польша выиграла только пять поединков из десяти последних во всех турнирах

Молдова не может выиграть уже пять поединков подряд

Сборная Молдовы проиграла пять из шести последних матчей с Польшей

Четыре последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Польше не очень легко даются матчи с Молдовой, а учитывая выездной статус поединка для Леванодского и компании, много мячей ожидать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.