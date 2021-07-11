«Мольде» — «Одд». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (11.07.2021)

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сегодня, 00:01

«Мольде» играет против «Одда» в рамках очередного тура чемпионата Норвегии по футболу. В этом сезоне «Мольде» показывает настолько прекрасный футбол, что команда совершенно заслуженно находится на вершине турнирной таблицы. Тем интереснее будет смотреть этот поединок. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Мольде». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.33. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 5.40 и на победу гостей по коэффициенту 9.00.

Форма команд

«Мольде» в нынешнем сезоне находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 26 баллов. Команда выиграла восемь поединков, дважды играла вничью и проиграла в двух матчах. У клуба в активе 28 забитых и 12 пропущенных. В последних играх «Мольде» демонстрирует футбол высочайшего уровня. Команда находится в потрясающей форме, и имеет шансы выдать хороший сезон.

«Одд» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 16 баллов. Команда выиграла пять поединков, один раз играла вничью и проиграла в двух матчах. У клуба в активе 15 забитых и 11 пропущенных. В последних матчах «Одд» выглядит прекрасно, команда находится в отличной форме и практически никому не проигрывает. «Одд» — открытие этого сезона, никто не будет удивлен, если команда финиширует в тройке лучших клубов чемпионата.

Информация для ставок

«Мольде» забил 11 голов в последних пяти матчах

«Одд» не проигрывает пять игр кряду

«Мольде» выиграл четыре матча из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на то, что только одна команда в этом противостоянии сможет забить гол в обоих таймах по коэффициенту 1.85.

Также букмекеры предлагают интересный коэффициент на исход финального матча Евро-2020 между сборной Италии и Англии.