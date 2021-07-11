«Мольде» — «Одд». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (11.07.2021)

«Мольде» играет против «Одда» в рамках очередного тура чемпионата Норвегии по футболу. В этом сезоне «Мольде» показывает настолько прекрасный футбол, что команда совершенно заслуженно находится на вершине турнирной таблицы. Тем интереснее будет смотреть этот поединок. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Фаворит противостояния — «Мольде». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.33. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 5.40 и на победу гостей по коэффициенту 9.00.
Форма команд
«Мольде» в нынешнем сезоне находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 26 баллов. Команда выиграла восемь поединков, дважды играла вничью и проиграла в двух матчах. У клуба в активе 28 забитых и 12 пропущенных. В последних играх «Мольде» демонстрирует футбол высочайшего уровня. Команда находится в потрясающей форме, и имеет шансы выдать хороший сезон.
«Одд» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 16 баллов. Команда выиграла пять поединков, один раз играла вничью и проиграла в двух матчах. У клуба в активе 15 забитых и 11 пропущенных. В последних матчах «Одд» выглядит прекрасно, команда находится в отличной форме и практически никому не проигрывает. «Одд» — открытие этого сезона, никто не будет удивлен, если команда финиширует в тройке лучших клубов чемпионата.
Информация для ставок
- «Мольде» забил 11 голов в последних пяти матчах
- «Одд» не проигрывает пять игр кряду
- «Мольде» выиграл четыре матча из последних пяти
Прогноз
Актуальная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на то, что только одна команда в этом противостоянии сможет забить гол в обоих таймах по коэффициенту 1.85.
Также букмекеры предлагают интересный коэффициент на исход финального матча Евро-2020 между сборной Италии и Англии.