«Монако» — «Метц». Прогноз на матч чемпионата Франции (03.04.2021)

1617337514

вчера, 07:25

«Монако» и «Метц» проведут очную встречу в рамках 31-го тура Лиги 1. Мы приготовили прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на эту игру.

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Монако» в этом матче букмекерская контора Бетсити принимает по коэффициенту 1.52. Желающие заключить пари на гостевой выигрыш «Метца» могут воспользоваться котировкой 7.1, ничья оценивается в 4.64.

Несущественное преимущество букмекер отводит результативному исходу встречи. Так, ставки на тотал больше (2,5) голов доступны по коэффициенту 1.86, меньше – 2.09.

Форма команд

Набрав 59 очков, «Монако» ушел на короткий перерыв в статусе четвертой команды Лиги 1. «Монегаски» преследуют первую тройку лидеров чемпионата, от которой отстают на один зачетный пункт. В последнем туре лиги подопечные Нико Ковача сокрушили в гостях «Сент-Этьен» (4:0), оформив 18-ю победу в сезоне. Перед этим «Монако» разделил очки в матче с «Лиллем» (0:0), а также проиграл «Страсбуру» (0:1) в гостях.

«Метц» базируется на экваторе турнирной таблицы, занимая девятое место. Набрав 42 очка, команда обезопасила себя от борьбы за выживание, увеличив дистанцию от зоны вылета до 13 зачетных пунктов. В прошлом матче Лиги 1 «Метц» потерпел десятое поражение в сезоне, проиграв дома «Ренну» (1:3). Перед этим «мессинцы» взяли одно очко в матче с «Лансом» (2:2), а также уступили на своем поле «Анже» (0:1).

Информация для ставок

«Монако» одержал три победы в пяти последних домашних матчах против «Метца»

В пяти прошлых очных встречах команд сыграла ставка на ТМ (4,5)

«Монако» не проигрывает на своем поле в семи матчах кряду – четыре победы и три ничьи

Прогноз

В отличие от «Метца», который уже не преследует глобальных задач, у «Монако» должна быть запредельная мотивация на эту игру. В случае положительного результата «монегаски» могут подняться в первую тройку и продолжить борьбу за путевку в Лигу чемпионов.

Предлагаем рассмотреть комбинированную ставку на победу «Монако» и ТМ (4,5). В букмекерской конторе Бетсити ее можно сыграть по коэффициенту 1.8.