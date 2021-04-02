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«Монако» — «Метц». Прогноз на матч чемпионата Франции (03.04.2021)

вчера, 07:25

«Монако» и «Метц» проведут очную встречу в рамках 31-го тура Лиги 1. Мы приготовили прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.464.787.51
Фонбет 1.45 4.70 6.80
Мелбет 1.54 4.54 6.75
Pin-Up.ru 1.53 4.50 6.50
BetBoom 1.52 4.49 6.49

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Монако» в этом матче букмекерская контора Бетсити принимает по коэффициенту 1.52. Желающие заключить пари на гостевой выигрыш «Метца» могут воспользоваться котировкой 7.1, ничья оценивается в 4.64.

Несущественное преимущество букмекер отводит результативному исходу встречи. Так, ставки на тотал больше (2,5) голов доступны по коэффициенту 1.86, меньше – 2.09.

Форма команд

Набрав 59 очков, «Монако» ушел на короткий перерыв в статусе четвертой команды Лиги 1. «Монегаски» преследуют первую тройку лидеров чемпионата, от которой отстают на один зачетный пункт. В последнем туре лиги подопечные Нико Ковача сокрушили в гостях «Сент-Этьен» (4:0), оформив 18-ю победу в сезоне. Перед этим «Монако» разделил очки в матче с «Лиллем» (0:0), а также проиграл «Страсбуру» (0:1) в гостях.

«Метц» базируется на экваторе турнирной таблицы, занимая девятое место. Набрав 42 очка, команда обезопасила себя от борьбы за выживание, увеличив дистанцию от зоны вылета до 13 зачетных пунктов. В прошлом матче Лиги 1 «Метц» потерпел десятое поражение в сезоне, проиграв дома «Ренну» (1:3). Перед этим «мессинцы» взяли одно очко в матче с «Лансом» (2:2), а также уступили на своем поле «Анже» (0:1).

Информация для ставок

  • «Монако» одержал три победы в пяти последних домашних матчах против «Метца»
  • В пяти прошлых очных встречах команд сыграла ставка на ТМ (4,5)
  • «Монако» не проигрывает на своем поле в семи матчах кряду – четыре победы и три ничьи

Прогноз

В отличие от «Метца», который уже не преследует глобальных задач, у «Монако» должна быть запредельная мотивация на эту игру. В случае положительного результата «монегаски» могут подняться в первую тройку и продолжить борьбу за путевку в Лигу чемпионов.

Предлагаем рассмотреть комбинированную ставку на победу «Монако» и ТМ (4,5). В букмекерской конторе Бетсити ее можно сыграть по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.09 1.42 2.05 1.87 1.58 2.53
Мелбет 1.98 1.96
Pin-Up.ru 2.80 1.45 1.93 1.91 1.53 2.57
BetBoom 2.82 1.46 1.94 1.92 1.53 2.58
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izrafel
izrafel
вчера в 08:18
Хозяева не проиграют
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