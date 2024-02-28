«Монако» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (01.03.2024)

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вчера, 21:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу ПСЖ составляет 2.03. Поставить на «Монако» можно по 3.3, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Монако» показывает средние результаты, но воспользовался ошибками соперников и вышел на третье место в Лиге 1 с 41 баллом в активе. Коллектив вряд ли может рассчитывать на чемпионство, но финишировать в топ-3 для прямого попадания в группу Лиги чемпионов является главной целью клуба из одноименного княжества. Два последних поединка «Монако» завершились выездной победой над «Лансом» (3:2) и поражением от «Тулузы» (1:2).

« ПСЖ » выигрывает большинство матчей в Лиге 1, изредка допуская ничьи, как в последнем туре с «Ренном». Команда набрала 54 балла, что на 11 пунктов больше, чем у «Бреста», который идет вторым. Парижскому гранду более важна Лига чемпионов и он имеет отличные шансы на выход в четвертьфинал. В еще одной недавней встрече « ПСЖ » одолел на выезде «Нант» (2:0), а в Лиге чемпионов с тем же счетом обыграл «Реал» Сосьедад (2:0).

Информация для ставок

« ПСЖ » выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах «Монако» не может выиграть уже четыре домашних матча подряд

ПСЖ и «Монако» обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

и «Монако» обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей Три последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч между клубами будет интересным и напряженным и наверняка каждый из них сможет отличиться забитым мячом. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.