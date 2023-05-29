«Монако» — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (03.06.2023)

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вчера, 10:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Монако» составляет 1.5. Поставить на «Тулузу» можно за 5.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Монако» откровенно провалил концовку сезона и на данный момент рискует вовсе остаться без еврокубков в следующем футбольном году. Коллектив занимает уже шестое место с 65 баллами и уступает «Ренну» по дополнительным показателям. Клуб из княжества Монако очень нужна победа в последнем туре, ведь только она оставит ему шансы подняться на одну-две позиции и финишировать в зоне еврокубков. В прошлом туре «Монако» проиграл на выезде «Ренну» (0:2), а ранее уступил и «Лиону» (1:3).

«Тулуза» не выигрывает уже несколько матчей, но большинство из них сводит к ничьим. Коллектив удовлетворительно выступил в этом сезоне и не подвергал своих болельщиков переживаниям о понижении в классе и возвращении в Лигу 1. В предстоящей встрече гости могут создать проблемы и мотивированному «Монако», так как их нельзя недооценивать. Два последних матча «Тулузы» завершились ничьими с «Осером» (1:1) и «Ниццей» (0:0).

Информация для ставок

«Монако» выиграл только один матч из шести последних в чемпионате Франции

«Тулуза» не проигрывает на выезде уже шесть поединков подряд

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Монако» выиграл пять из семи последних встреч с «Тулузой» при двух ничьих

Прогноз

«Монако» имеет хорошую статистику личных встреч с «Тулузой» и максимально нуждается в победе. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.