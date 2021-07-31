«Монтевидео Сити Торке» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Примеры Уругвая (01.08.2021)

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вчера, 16:40

1 августа 2021 года «Торке» примет «Ливерпуль». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Торке» — фаворит матча. Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30, а на победу гостей по 2.75.

Форма команд

«Торке» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 18 баллов. Команда выиграла шесть поединков и пять раз проигрывала в этом сезоне, при этом у клуба нет ни одного ничейного исхода. Клуб забил 16 голов и пропустил 12 мячей. В последних матчах команда показывает неплохой футбол, но бывают моменты, когда клуб не может ничего поделать со своим соперником и теряет очки на ровном месте.

«Ливерпуль» набрал 20 пунктов и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе команды — шесть побед, две ничьих и три поражения. Команда забила 30 голов и пропустила 17 мячей. В последних поединках клуб выглядит очень даже неплохо. Команда находится в хорошей форме и является одним из претендентов на чемпионский титул. «Ливерпуль» должен подтвердить свой статус уже в этом поединке.

Информация для ставок

● «Ливерпуль» забил 12 голов в последних пяти матчах

● У «Ливерпуля» две победы в пяти последних матчах

● «Торке» проиграл в трех матчах из последних пяти

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на победу хозяев поля и ТБ 2.5 по коэффициенту 3.50.