«Морейренсе» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (20.08.2021)

В третьем туре чемпионата Португалии «Морейренсе» на домашней арене сыграет против «Браги». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 20 августа 2021 года.
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сегодня, 23:15
Ставки букмекеров
Аналитики букмекерской конторы Бетсити считают фаворитом этой встречи гостевую команду. Поставить на победу «Браги» можно по коэффициенту 1.70, ничья идет по коэффициенту 4.04, а победа «Морейренсе» оценивается котировкой 4.76.
Форма команд
«Морейренсе» сумел набрать один зачетный пункт по итогам двух стартовых туров в чемпионате Португалии. В первой игре лиги команда уступила на домашней арене «Бенфике» (1:2). Затем хозяева грядущей встречи отправились в гости к «Санта Кларе», где им удалось избежать поражения на десятой компенсированной минуте (ничья 2:2).
В текущем сезоне «Морейренсе» также уже успел завершить выступления в Кубке португальской лиги. В гостевой игре против «Пенафиела» команда уступила сопернику в серии пенальти.
«Брага» тоже провела три официальных поединка в новом сезоне. В поединке за Суперкубок Португалии «оружейники» уступили «Бенфике» (1:2), не сумев завоевать трофей.
В стартовом туре чемпионата «Брага» отправилась в гости к «Маритиму», где ей удалось добиться сухой победы (2:0). Менее успешно гости грядущего поединка сыграли в прошлом туре, уступив на своем поле «Спортингу» (1:2).
Информация для ставок
- «Брага» побеждала «Морейренсе» в 4 прошлых официальных матчах
- В 3 из 4 последних игр между соперниками выигрывала ставка ТБ(2,5)
- В 3 матчах «Браги» в этом сезоне забивалось минимум 2 гола
Прогноз
Футболисты «Морейренсе» активно и продуктивно действовали в атаке в стартовых турах. «Брага» тоже забивала голы во всех матчах нового сезона. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Бетсити.
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