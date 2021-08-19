«Морейренсе» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (20.08.2021)

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вчера, 18:38

В третьем туре чемпионата Португалии «Морейренсе» на домашней арене сыграет против «Браги». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 20 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити считают фаворитом этой встречи гостевую команду. Поставить на победу «Браги» можно по коэффициенту 1.70, ничья идет по коэффициенту 4.04, а победа «Морейренсе» оценивается котировкой 4.76.

Форма команд

«Морейренсе» сумел набрать один зачетный пункт по итогам двух стартовых туров в чемпионате Португалии. В первой игре лиги команда уступила на домашней арене «Бенфике» (1:2). Затем хозяева грядущей встречи отправились в гости к «Санта Кларе», где им удалось избежать поражения на десятой компенсированной минуте (ничья 2:2).

В текущем сезоне «Морейренсе» также уже успел завершить выступления в Кубке португальской лиги. В гостевой игре против «Пенафиела» команда уступила сопернику в серии пенальти.

«Брага» тоже провела три официальных поединка в новом сезоне. В поединке за Суперкубок Португалии «оружейники» уступили «Бенфике» (1:2), не сумев завоевать трофей.

В стартовом туре чемпионата «Брага» отправилась в гости к «Маритиму», где ей удалось добиться сухой победы (2:0). Менее успешно гости грядущего поединка сыграли в прошлом туре, уступив на своем поле «Спортингу» (1:2).

Информация для ставок

«Брага» побеждала «Морейренсе» в 4 прошлых официальных матчах

В 3 из 4 последних игр между соперниками выигрывала ставка ТБ (2,5)

(2,5) В 3 матчах «Браги» в этом сезоне забивалось минимум 2 гола

Прогноз

Футболисты «Морейренсе» активно и продуктивно действовали в атаке в стартовых турах. «Брага» тоже забивала голы во всех матчах нового сезона. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на матч в Испании.