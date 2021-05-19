«Морейренсе» — «Фамаликау»: прогноз на матч Примейры (19.05.2021)

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вчера, 14:18

«Морейренсе» и «Фамаликау» проведут очную встречу в рамках 34-го тура чемпионата Португалии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 19 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

«Фамаликау» считается фаворитом в предстоящей игре. Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно по коэффициенту 2.16. Шансы «Морейренсе» одержать викторию оцениваются в 3.34, а ничья доступна за 3.52.

Также в линии БК с небольшим преимуществом идут ставки на низовой формат поединка. Исход ТМ(2,5) доступен по коэффициенту 1.92, ТБ (2,5) – 1.97.

Форма команд

К последнему туру в чемпионате Португалии участники этой встречи подходят в статусе соседей по турнирной таблице, которые набрали по 40 очков. «Морейренсе», занимающий восьмую строчку, опережает девятый «Фамаликау» только по дополнительным показателям.

В активе «Морейренсе» только одна победа в пяти прошлых турах, которую хозяева взяли в гостевой встрече с «Портимоненси» (2:1). Последний матч лиги «Морейренсе» проиграл в гостях «Браге» (2:1).

У «Фамаликау» более солидные результаты на финише сезона. Команда оформила три победы кряду, обыграв «Санта Клару» (1:0), «Гимарайнш» (2:1) и «Насионал» (3:0).

Информация для ставок

• 6 из 7 прошлых матчей на своем поле «Морейренсе» сыграл вничью

• В 5 из 6 предыдущих гостевых матчей «Фамаликау» выиграла ставка ТБ (2,5)

• «Морейренсе» не побеждал в 11 последних матчах на своем поле во всех турнирах

Прогноз

«Морейренсе» очень плохо выступает на своем поле, где команда не побеждает с декабря 2020 года. «Фамаликау» на финише сезона заметно прибавил, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на фору (0) в пользу гостей по коэффициенту 1.60 в БК Мелбет.