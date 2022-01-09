«Мумбаи Сити» – «Бенгалуру». Прогноз на матч индийской Суперлиги (10.01.2022)

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09 января 2022, 11:16

Ставки букмекеров

Букмекеры так и не смогли определиться с явным фаворитом этой встречи. На победу «Мумбаи Сити» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.1. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.7, а победа гостей принесет игрокам неплохой выигрыш по коэффициенту 3.33.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Ставку на «обе забьют» можно взять по 1.6.

Форма команд

«Мумбаи Сити» хоть и занимает первое место в турнирной таблице, но не может порадовать победой своих болельщиков уже несколько матчей кряду. Коллектив в двух последних встречах не смог переиграть дома «Ист Бенгал» (0:0), а также «Одишу», уступив ей на выезде со счетом (2:4).

«Бенгалуру» после 10 игр занимает девятое место в таблице, но, тем не менее, имеет неплохие результаты в последних матчах. Команда сумел обыграть на выезде «Ченнайн» (4:2),а также расписала домашнюю ничью с «Ист Бенгалом» (1:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Мумбаи Сити» составляет четыре поединка (два поражения и две ничьи)

Три из четырех последних матчей «Бенгалуру» закончились ничейным результатом

Три минувшие очные встречи завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Три из четырех последних игр «Мумбаи Сити» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Противостояние двух клубов из разных частей турнирной таблицы. Хозяева не в лучшей игровой форме, но все равно имеют больше шансов на успех. Предлагаем сделать ставку на победу «Мумбаи Сити» в БК Фонбет по коэффициенту 2.1.