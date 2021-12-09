«Нант» — «Ланс». Прогноз на матч французской Лиги 1 (10.12.2021)

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сегодня, 13:35

18-й тур чемпионата Франции стартует очным противостоянием «Нанта» и «Ланса». Предлагаем обзор ставок букмекеров, анализ форм команд и прогноз на это противостояние.

Ставки букмекеров

Вот так выглядит линия букмекерской конторы Фонбет на основные исходы этой игры: победа «Нанта» идет по коэффициенту 2.79, ничья доступна по котировке 3.50, а победа «Ланса» оценивается в 2.53. Как видим, гости считаются минимальным фаворитом.

Эксперты Фонбет также не определяются с результативностью этой встречи. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.94, ТБ (2,5) – 1.96.

Форма команд

В минувшем туре чемпионата Франции «Нант» смог победить в гостях «Лорьян» с минимальным счетом. Так команда прервала череду без побед, которая затянулась на пять туров и состояла из трех поражений, а также результативных ничьих против «Страсбура» (2:2) и «Лилля» (1:1). В турнирной таблице Лиги 1 «Нант» сейчас занимает 13-е место, набрав за 17 сыгранных туров 22 балла. При этом у команды солидное преимущество в десять очков над зоной прямого вылета.

«Ланс» не побеждал в четырех последних играх французского первенства. После гостевого поражения от «Бреста» (0:4) команда трижды кряду сыграла вничью, разделив очки с «Анже» (2:2), «Клермоном» (2:2) и ПСЖ в прошлом туре (1:1). Из-за солидного недобора очков «Ланс» выпал из тройки лидеров, опустившись на пятую строчку рейтинга, а дистанция от зоны Лиги чемпионов увеличилась до двух зачетных пунктов.

Информация для ставок

«Нант» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 5 домашних матчей

Ставка на обмен голами прошла в 3 предыдущих матчах Лиги 1 с участием «Ланса»

Соперники забивали друг другу голы в 3 последних очных встречах

Прогноз

Основные проблемы «Нанта» и «Ланса» кроются в ненадежной обороне, которая стабильно дает осечки. При этом обе команды регулярно отличаются голами в чемпионате Франции. Рекомендуем ставку на «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.80.