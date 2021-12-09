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«Нант» — «Ланс». Прогноз на матч французской Лиги 1 (10.12.2021)

сегодня, 13:35

18-й тур чемпионата Франции стартует очным противостоянием «Нанта» и «Ланса». Предлагаем обзор ставок букмекеров, анализ форм команд и прогноз на это противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.863.552.56
Фонбет 2.65 3.40 2.65
Мелбет 2.71 3.60 2.71
1XBET 2.71 3.60 2.71
BetBoom 2.71 3.42 2.69

Ставки букмекеров

Вот так выглядит линия букмекерской конторы Фонбет на основные исходы этой игры: победа «Нанта» идет по коэффициенту 2.79, ничья доступна по котировке 3.50, а победа «Ланса» оценивается в 2.53. Как видим, гости считаются минимальным фаворитом.

Эксперты Фонбет также не определяются с результативностью этой встречи. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.94, ТБ(2,5) – 1.96.

Форма команд

В минувшем туре чемпионата Франции «Нант» смог победить в гостях «Лорьян» с минимальным счетом. Так команда прервала череду без побед, которая затянулась на пять туров и состояла из трех поражений, а также результативных ничьих против «Страсбура» (2:2) и «Лилля» (1:1). В турнирной таблице Лиги 1 «Нант» сейчас занимает 13-е место, набрав за 17 сыгранных туров 22 балла. При этом у команды солидное преимущество в десять очков над зоной прямого вылета.

«Ланс» не побеждал в четырех последних играх французского первенства. После гостевого поражения от «Бреста» (0:4) команда трижды кряду сыграла вничью, разделив очки с «Анже» (2:2), «Клермоном» (2:2) и ПСЖ в прошлом туре (1:1). Из-за солидного недобора очков «Ланс» выпал из тройки лидеров, опустившись на пятую строчку рейтинга, а дистанция от зоны Лиги чемпионов увеличилась до двух зачетных пунктов.

Информация для ставок

  • «Нант» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 5 домашних матчей
  • Ставка на обмен голами прошла в 3 предыдущих матчах Лиги 1 с участием «Ланса»
  • Соперники забивали друг другу голы в 3 последних очных встречах

Прогноз

Основные проблемы «Нанта» и «Ланса» кроются в ненадежной обороне, которая стабильно дает осечки. При этом обе команды регулярно отличаются голами в чемпионате Франции. Рекомендуем ставку на «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.80.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.47 1.95 1.95 1.52 2.68
Мелбет 1.97 1.97
1XBET 1.97 1.97
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shlomo
shlomo
сегодня в 13:39
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