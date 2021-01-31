«Нант» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (31.01.2021)

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вчера, 16:28

В 22-м туре чемпионата Франции «Нант» ждет в гости «Монако». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Монако». Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно с коэффициентом 1.83. Победа «Нанта» оценивается в 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

Команда Нико Ковача нашла свою игру и имеет длинную серию без поражений. «Монако» занимает четвертую строчку в чемпионате и отстает от лидера на 7 очков, сыграв на одну игру меньше. В последнем туре команда обыграла «Марсель» (3:1).

«Нант» находится на 17-м месте и имеет всего 3 очка запаса перед зоной вылета. В последнем туре «Нант» проиграл «Мецу» (0:2), а до этого разошелся миром с «Лансом» (1:1).

Информация для ставок

«Монако» выиграл последние пять матчей из шести в чемпионате.

«Нант» не может выиграть уже 12 матчей в Лиге 1. Последняя победа была в начале ноября 2020 года.

Пять последних матчей между командами закончились победами «Монако».

Пять домашних матчей из шести «Нант» сыграл вничью.

Прогноз

«Монако» находится в статусе догоняющей команды. Отставание в 7 очков нужно отыгрывать, поэтому команда Нико Ковача попытается любыми силами забрать победу в этом поединке. Поставить на победу «Монако» в букмекерской конторе Мелбет можно с коэффициентом 1.83.

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