«Наполи» — «Интер». Прогноз на матч суперкубка Италии (22.01.2024)

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вчера, 09:50

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение миланскому клубу. Победу «Интера» можно взять по коэффициенту 1.7. Поверить в успех «Наполи» любой игрок может по коэффициенту 5.3. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 4.05.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Наполи» выиграл два последних матча, но вопрос о физической готовности команды все еще остаются. Коллектив опустился на девятое место в Серии А, что для чемпиона страны является очень слабым результатом. Переиграть «Интер» на нейтральном поле за трофей возможно, но шансов букмекеры неаполитанцам дают не так много. Два последних матча «Наполи» завершились победой над «Фиорентиной» (3:0) в полуфинале суперкубка и успехом с «Салернитаной» в чемпионате (2:1).

«Интер» очень уверенно проводит отрезок сезона и лидирует в чемпионате Италии по потерянным очкам, уступая «Ювентусу» один пункт, но имея игру в запасе. В матче с «Наполи» за трофей, «сине-черные» являются фаворитами и постараются порадовать своих болельщиков красивой победой. В полуфинале суперкубка Италии «Интер» крупно обыграл «Лацио» (3:0), а в чемпионате разгромил на выезде «Монцу» (5:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Интер» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Наполи» проиграл «Интеру» три из пяти последних матчей при одной победе

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Интер» является фаворитом и наверняка сможет подтвердить свою силу на футбольном поле. Сделать ставку на победу миланского клуба можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.