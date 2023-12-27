«Наполи» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (29.12.2023)

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вчера, 15:14

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.63. Ничейный результат котируется по 3.95, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по за 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

«Наполи» не может найти свою игру и недавно даже выпал с зоны еврокубков. По всей видимости после чемпионского сезона стоит ожидать провала, ведь седьмое место с 27 баллами вряд ли нравится болельщикам. «Монца» является серьезным соперником, поэтому хозяевам чтобы достичь результата, нельзя ее недооценивать. Два последних матча «Наполи» завершились поражениями от «Ромы» (0:2) и «Фрозиноне» (0:4).

«Монца» в последнее время редко выигрывает, но запас очков позволяет ей находится в середине турнирной таблицы, а именно на 11 месте. Коллектив набрал 21 балла и отстает от ближайшего «Торино» на три пункта. В матче с кризисным «Наполи» при определенных обстоятельствах гости могут рассчитывать на очки. В прошлом туре «Монца» уступила «Фиорентине» (0:1), а ранее проиграла и «Милану» (0:3).

Информация для ставок

«Монца» выиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Наполи» одержал лишь три победы в десяти домашних матчах за последнее время

«Наполи» выиграл лишь один поединок из пяти с «Монцой» при двух поражениях

Прогноз

В этом матче обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника, но «Наполи» забьет больше. Предлагаем сделать ставку на победу чемпиона Италии в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63.