«Наполи» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (29.12.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.63. Ничейный результат котируется по 3.95, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.4.
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завтра, 20:30
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по за 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.
Форма команд
«Наполи» не может найти свою игру и недавно даже выпал с зоны еврокубков. По всей видимости после чемпионского сезона стоит ожидать провала, ведь седьмое место с 27 баллами вряд ли нравится болельщикам. «Монца» является серьезным соперником, поэтому хозяевам чтобы достичь результата, нельзя ее недооценивать. Два последних матча «Наполи» завершились поражениями от «Ромы» (0:2) и «Фрозиноне» (0:4).
«Монца» в последнее время редко выигрывает, но запас очков позволяет ей находится в середине турнирной таблицы, а именно на 11 месте. Коллектив набрал 21 балла и отстает от ближайшего «Торино» на три пункта. В матче с кризисным «Наполи» при определенных обстоятельствах гости могут рассчитывать на очки. В прошлом туре «Монца» уступила «Фиорентине» (0:1), а ранее проиграла и «Милану» (0:3).
Информация для ставок
- «Монца» выиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Наполи» одержал лишь три победы в десяти домашних матчах за последнее время
- «Наполи» выиграл лишь один поединок из пяти с «Монцой» при двух поражениях
Прогноз
В этом матче обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника, но «Наполи» забьет больше. Предлагаем сделать ставку на победу чемпиона Италии в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63.