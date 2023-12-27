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«Наполи» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (29.12.2023)

вчера, 15:14
Наполи

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.63. Ничейный результат котируется по 3.95, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по за 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

«Наполи» не может найти свою игру и недавно даже выпал с зоны еврокубков. По всей видимости после чемпионского сезона стоит ожидать провала, ведь седьмое место с 27 баллами вряд ли нравится болельщикам. «Монца» является серьезным соперником, поэтому хозяевам чтобы достичь результата, нельзя ее недооценивать. Два последних матча «Наполи» завершились поражениями от «Ромы» (0:2) и «Фрозиноне» (0:4).

«Монца» в последнее время редко выигрывает, но запас очков позволяет ей находится в середине турнирной таблицы, а именно на 11 месте. Коллектив набрал 21 балла и отстает от ближайшего «Торино» на три пункта. В матче с кризисным «Наполи» при определенных обстоятельствах гости могут рассчитывать на очки. В прошлом туре «Монца» уступила «Фиорентине» (0:1), а ранее проиграла и «Милану» (0:3).

Информация для ставок

  • «Монца» выиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Наполи» одержал лишь три победы в десяти домашних матчах за последнее время
  • «Наполи» выиграл лишь один поединок из пяти с «Монцой» при двух поражениях

Прогноз

В этом матче обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника, но «Наполи» забьет больше. Предлагаем сделать ставку на победу чемпиона Италии в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63.

Все комментарии
n6wudq52r9s5
n6wudq52r9s5
вчера в 18:08
Матч между “Наполи” и “Монцей” обещает быть напряженным, так как оба клуба борются за высокие позиции в турнирной таблице. “Наполи”, после успешного чемпионского сезона, испытывает спад, в то время как “Монца” старается удержаться в середине таблицы. Ожидать можно чего угодно - от ничьи до победы одной из команд.
idres
idres
вчера в 15:20
Наполи по инерции ведут тут фаворитом. А ведь Монца для него соперник не из приятных. В шести имеющихся свиданиях "партенопейцы" победили только дважды и дважды проиграли. И в четырёх случаях голы от "брианцоли" пропускали. Если этот факт умножить на отвратительную форму Наполи, то не факт, что букмекерские котировку на его победу имеют адекватную почву. Так, что поиск победителя лучше тут не начинать. А вот гол в исполнении проводящую для своего уровня хороший сезон Монцы вполне можно ожидать. Неаполитанцы в обороне нынче весьма уязвимы, 4 пропущенных гола от Фрозиноне говорят сами за себя. Да и вообще в 15 из 20 крайних сражений Наполи сухим поле не покидал. Как соперники поделят тут очки судить не возьмусь. Но дежурный гол хозяева поля наверняка снова пропустят.
Гость
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