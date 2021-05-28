«Неман» — «Спутник». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (29.05.2021)

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вчера, 04:18

В 11-м туре Высшей лиги Беларуси «Неман» дома сыграет против «Спутника». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

БК Мелбет считает «Неман» очевидным фаворитом матча и предлагает коэффициент 1.07 на победу хозяев. Вероятность ничейного исхода оценивается в 9.5. Победа «Спутника» представлена коэффициентом 29.00.

Поставить на тотал больше 2,5 мячей можно по коэффициенту 1.47, ТМ (2,5) – 2.46.

Форма команд

«Неман» плохо вошел в новый сезон чемпионата Беларуси. К 11-му туру команда подходит с одной победой в активе, которую она оформила 7 мая в гостевой игре против «Сморгони» (2:0). После этого «Неман» потерпел два поражения кряду, уступив «Шахтёру» (1:2) и «Руху» (0:2). Набрав в общей сложности шесть очков, команда расположилась на 14-й строчке чемпионата.

«Спутник» остается главным аутсайдером Высшей лиги, замыкая турнирную таблицу. Команда одержала одну победу, потерпев девять поражений. Единственные очки в нынешнем сезоне «Спутник» набрал в гостевом матче с «Энергетик-БГУ» (1:0), после чего команда проиграла шесть матчей кряду. В прошлом туре «Спутник» уступил БАТЭ (1:2).

Информация для ставок

«Неман» пропускал голы в 5 прошлых матчах на своем поле

«Спутник» смог забить в 2 из 4 гостевых поединков Высшей лиги

В 3 из 4 предыдущих домашних матчей «Немана» сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Букмекеры не оставляют шансов «Спутнику» на успех в предстоящей игре, но и «Неман» сейчас выступает не лучшим образом. Хозяева стабильно пропускают, в том числе и на своем поле. Предлагаем немного рискнуть и сыграть ставку «обе забьют – да», которая в линии БК Мелбет идет по приличному коэффициенту 3.14.