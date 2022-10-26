«Ницца» — «Партизан». Прогноз на матч Лиги Конференций (27.10.2022)

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вчера, 13:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ниццы» составляет 1.7. Поставить на «Партизан» можно по 5.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.83. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Ницца» после четырех туров Лиги Конференций идет на втором месте с пятью набранными баллами. Тем не менее, группа очень плотная и ближайшие соперника отстают от команды всего на один пункт, поэтому все решится в оставшихся поединках. Два последних матча «Ниццы» завершились ничьими с «Нантом» и «Осером» с одинаковым счетом (1:1) в чемпионате Франции.

«Партизан» благодаря последним двум турам смог выйти в лидеры своей группы и набрав восемь очков, опережает «Ниццу» на три пункта. Таким образом даже ничейный результат гарантирует сербскому коллективу место в плей-офф турнира. В прошлом туре внутреннего первенства «Партизан» сыграл в результативную ничью с «Явор Иваница» (3:3), а ранее переиграл «Напредак» (1:0).

Информация для ставок

«Ницца» не может выиграть уже три матча подряд во всех турнирах

«Партизан» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из десяти последних выездных матчей сербского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Партизан» выглядит более уверенно и свежо, по сравнению с клубом из Франции, который идет без побед несколько матчей Предлагаем сделать ставку Х2 на гостей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.