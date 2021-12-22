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ПСВ — «Гоу Эхед Иглс». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (23.12.2021)

22 декабря 2021, 18:19

23 декабря 2021 года состоится поединок ПСВ — «Гоу Эхед Иглс». Матч пройдет в рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов по футболу. Игру примет стадион «Филипс» в Эйндховене. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
ПСВ
Гоу Эхед Иглс
2 : 0
завершен
23 декабря 2021, 20:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.148.8921.61
Мелбет 1.15 8.10 19.00
1XBET 1.18 7.30 16.00

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали ПСВ. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.14. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 7.90, а победа «Гоу Эхед Иглс» идёт по коэффициенту 20.00.

Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.80.

Форма команд

В этом сезоне ПСВ идет на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 40 баллов. У команды 13 побед, одна ничья и три поражения. Нидерландский коллектив забил 44 мяча и пропустил 24 гола. В последних поединках ПСВ выглядит очень мощно, клуб обыграл «Валвейк» (4:1), а также победил «Неймеген» (2:1) и выиграл у «Утрехта» (4:1).

«Гоу Эхед Иглс» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого коллектива 21 балл. У команды шесть побед, три ничьих и восемь поражений. Команда забила 19 голов и пропустила 27 мячей. В последних встречах «Иглс» выглядит не лучшим образом. Нидерландский коллектив уступил «Неймегену» (0:2), сыграл вничью с «Утрехтом» (0:0) и проиграл «Твенте» (1:2).

Информация для ставок

  • ПСВ выиграл три матча подряд
  • «Гоу Эхед Иглс» выиграл два матча из последних пяти
  • За три поединка ПСВ забил восемь мячей

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.40. Букмекеры Фонбет считают, что эта ставка сыграет, так как в чемпионате Нидерландов даже аутсайдеры способны забить много мячей. К тому же ПСВ часто пропускает, а гости прибавили в атаке в последних встречах и способны переворачивать игру за счет своих голов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.15 1.38 2.47 1.63
Мелбет 2.67 1.45
1XBET 1.64 2.40
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Gahi
Gahi
23 декабря 2021 в 01:56
Победа команды ПСВ в этом матче и тотал больше 2,5. Удачи
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