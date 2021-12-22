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«Спарта» — «Ваалвейк». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (23.12.2021)

22 декабря 2021, 17:15

23 декабря 2021 года в рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов состоится поединок «Спарта» — «Ваалвейк». Этот матч пройдет на стадионе «Хет Кастел» в Роттердаме. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Спарта
Ваалвейк
1 : 1
завершен
23 декабря 2021, 23:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.793.734.94
Мелбет 1.77 3.76 4.62
1XBET 1.76 3.72 4.76

Ставки букмекеров

Фаворит игры — «Спарта». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.60, а победа «Ваалвейка» идёт по коэффициенту 4.60.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Спарта» идет на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 12 баллов. У команды две победы, шесть ничьих и девять поражений. Коллектив из Роттердама забил 14 голов и пропустил 26 мячей. В последних встречах «Спарта» не впечатляет, у команды два ничейных исхода — это игры против «Витесса» и «Херенвена».

«Ваалвейк» идет на 15-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 15 баллов. У коллектива три победы, шесть ничьих и восемь поражений. Нидерландский клуб забил 18 голов и пропустил 29 мячей. В последних матчах «Ваалвейк» показывает ту же игру, что и оппонент — потери очков и беззубость в атаке. У команды поражение от ПСВ со счетом 1:4, фиаско в поединке с «Твенте», который закончился со счётом 1:2, а также победа над «Неймегеном» со счётом 2:1,

Информация для ставок

  • «Ваалвейк» выиграл два матча из последних пяти
  • «Спарта» не побеждает вот уже шесть игр подряд
  • У «Ваалвейка» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 3.35. Эти команды способны выдать голевое шоу, в котором можно будет посмотреть голы на любой вкус. Даже аутсайдеры в этой лиге способны забить много мячей, так что этот матч не должен стать исключением.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.64 1.74 2.18
Мелбет 1.88 2.02
1XBET 4.30 1.24
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Gahi
Gahi
22 декабря 2021 в 21:38
В этом матче обе команды забьют. Удачи
shlomo
shlomo
22 декабря 2021 в 17:40
Спарта выиграет этот матч
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