«Спарта» — «Ваалвейк». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (23.12.2021)

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22 декабря 2021, 17:15

23 декабря 2021 года в рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов состоится поединок «Спарта» — «Ваалвейк». Этот матч пройдет на стадионе «Хет Кастел» в Роттердаме. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит игры — «Спарта». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.60, а победа «Ваалвейка» идёт по коэффициенту 4.60.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Спарта» идет на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 12 баллов. У команды две победы, шесть ничьих и девять поражений. Коллектив из Роттердама забил 14 голов и пропустил 26 мячей. В последних встречах «Спарта» не впечатляет, у команды два ничейных исхода — это игры против «Витесса» и «Херенвена».

«Ваалвейк» идет на 15-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 15 баллов. У коллектива три победы, шесть ничьих и восемь поражений. Нидерландский клуб забил 18 голов и пропустил 29 мячей. В последних матчах «Ваалвейк» показывает ту же игру, что и оппонент — потери очков и беззубость в атаке. У команды поражение от ПСВ со счетом 1:4, фиаско в поединке с «Твенте», который закончился со счётом 1:2, а также победа над «Неймегеном» со счётом 2:1,

Информация для ставок

«Ваалвейк» выиграл два матча из последних пяти

«Спарта» не побеждает вот уже шесть игр подряд

У «Ваалвейка» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 3.35. Эти команды способны выдать голевое шоу, в котором можно будет посмотреть голы на любой вкус. Даже аутсайдеры в этой лиге способны забить много мячей, так что этот матч не должен стать исключением.