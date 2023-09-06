Нидерланды — Греция. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (07.09.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.47. Поверить в успех Греции можно по коэффициенту 7.5. Ничейный результат котируется цифрой 4.5.
|
- : -
завтра, 21:45
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.98.
Форма команд
Сборная Нидерландов провела лишь две встречи и набрала три очка. Команда состоит в большинстве из представителей топ-клубов Европы и обязана выходить из этой группы вслед за Францией, которая оторвалась очень сильно от своих конкурентов. В прошлом туре квалификации команда Нидерландов обыграла Гибралтар (3:0), а в матче за третье место Лиги Наций уступила сборной Италии (2:3).
Греция выиграла два матча из трех в этом отборе и уступила только Франции (0:1). Сейчас команда имеет шесть очков в активе и предстоящий выездной поединок с Нидерландами становится чуть ли не важнейшим во всем отборе. Даже одно набранное очко в этой игре будет для гостей на вес золота. Еще в одной встрече квалификации сборная Греции на своем поле обыграла Ирландию (2:1).
Информация для ставок
- Нидерланды проиграли четыре из пяти последних матчей во всех турнирах с учетом дополнительного времени
- Греция выиграла пять из десяти последних поединков во всех турнирах
- Два последних матча между сборными завершились победой Греции
- Три последних встречи между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Нидерланды являются большим фаворитом, но гости постараются также сыграть более смело и постараться забить. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.