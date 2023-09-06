Нидерланды — Греция. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (07.09.2023)

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сегодня, 10:04

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.47. Поверить в успех Греции можно по коэффициенту 7.5. Ничейный результат котируется цифрой 4.5.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.98.

Форма команд

Сборная Нидерландов провела лишь две встречи и набрала три очка. Команда состоит в большинстве из представителей топ-клубов Европы и обязана выходить из этой группы вслед за Францией, которая оторвалась очень сильно от своих конкурентов. В прошлом туре квалификации команда Нидерландов обыграла Гибралтар (3:0), а в матче за третье место Лиги Наций уступила сборной Италии (2:3).

Греция выиграла два матча из трех в этом отборе и уступила только Франции (0:1). Сейчас команда имеет шесть очков в активе и предстоящий выездной поединок с Нидерландами становится чуть ли не важнейшим во всем отборе. Даже одно набранное очко в этой игре будет для гостей на вес золота. Еще в одной встрече квалификации сборная Греции на своем поле обыграла Ирландию (2:1).

Информация для ставок

Нидерланды проиграли четыре из пяти последних матчей во всех турнирах с учетом дополнительного времени

Греция выиграла пять из десяти последних поединков во всех турнирах

Два последних матча между сборными завершились победой Греции

Три последних встречи между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Нидерланды являются большим фаворитом, но гости постараются также сыграть более смело и постараться забить. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.