«Норрчёпинг» — «Мальме». Прогноз на матч Высшей лиги Швеции (03.07.2021)

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вчера, 17:14

Высшая лига Швеции в самом разгаре, здесь есть интересные матчи. На очереди поединок «Норрчепинг» — «Мальме». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Мальме». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.12. Победу хозяев оценивают коэффициентом 3.50, а ничейный исход — 3.40.

Форма команд

«Норрчёпинг» находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 11 баллов. Команда выиграла в этом сезоне три поединка, дважды играла вничью и проиграла три матча. У клуба в активе десять забитых мячей и семь пропущенных голов.

«Мальме» находится на вершине турнирной таблице. В нынешнем сезоне у команды 20 набранных баллов. Команда выиграла шесть поединков, дважды играла вничью и проиграла один матч У клуба в активе 18 забитых и 13 пропущенных.

Информация для ставок

● «Норрчёпинг» выиграл два матча из последних пяти во всех турнирах

● «Мальме» выиграл три поединка из последних пяти во всех турнирах

● «Норрчёпинг» пропустил четыре мяча в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 1.95. Также стоит присмотреться к ставке на то, что только одна команда забьет в обоих таймах по 2.25.

Ранее букмекеры предлагали поставить по коэффициенту 1.95 на исход «обе забьют» в матче между сборными Швейцарии и Испании.