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«Норрчёпинг» — «Мальме». Прогноз на матч Высшей лиги Швеции (03.07.2021)

вчера, 17:14

Высшая лига Швеции в самом разгаре, здесь есть интересные матчи. На очереди поединок «Норрчепинг» — «Мальме». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.563.442.19
Лига Ставок 3.35 3.50 2.09
Мелбет 3.58 3.30 2.15
1XBET 3.58 3.30 2.15
BetBoom 3.40 3.35 2.10

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Мальме». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.12. Победу хозяев оценивают коэффициентом 3.50, а ничейный исход — 3.40.

Форма команд

«Норрчёпинг» находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 11 баллов. Команда выиграла в этом сезоне три поединка, дважды играла вничью и проиграла три матча. У клуба в активе десять забитых мячей и семь пропущенных голов.

«Мальме» находится на вершине турнирной таблице. В нынешнем сезоне у команды 20 набранных баллов. Команда выиграла шесть поединков, дважды играла вничью и проиграла один матч У клуба в активе 18 забитых и 13 пропущенных.

Информация для ставок

● «Норрчёпинг» выиграл два матча из последних пяти во всех турнирах

● «Мальме» выиграл три поединка из последних пяти во всех турнирах

● «Норрчёпинг» пропустил четыре мяча в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 1.95. Также стоит присмотреться к ставке на то, что только одна команда забьет в обоих таймах по 2.25.

Ранее букмекеры предлагали поставить по коэффициенту 1.95 на исход «обе забьют» в матче между сборными Швейцарии и Испании.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.72 1.76 2.15
Лига Ставок 2.15 1.66 1.71 2.06
Мелбет 2.23 1.73
1XBET 2.23 1.73
BetBoom 3.60 1.25 2.18 1.62 1.72 2.02
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shlomo
shlomo
вчера в 19:09
Гости не проиграют этот матч
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