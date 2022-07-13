«Хам-Кам» – «Буде-Глимт». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (16.07.2022)

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13 июля 2022, 23:25

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.82 на победу «Буде-Глимта». Если же вдруг неожиданно победит «Хам-Кам», то зайдет приятный коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.63. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.3. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Хам-Кам» две минувшие встречи завершил вничью, расписав ее с «Мольде» (0:1) и с «Хаугесундом» (1:1). После 13 туров коллектив продолжает занимать 10 место в турнирной таблице и желает шаг за шагом подниматься выше, а солидная беспроигрышная серия лишь добавляет футболистам настроения.

«Буде-Глимт» провел ответный матч квалификации Лиги чемпионов и заставил своих поклонников изрядно понервничать. После уверенной победы в первом матче над «Клаксвиком» (3:0), команда отправилась на Фарерские острова с явной недооценкой соперника и в итоге, проиграв (1:3) все же вышла в следующий этап. В чемпионате у клуба все хорошо, постепенно поднимается вверх по турнирной таблице и отстает от третьего места всего на три балла.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Хам-Кама» составляет шесть поединков (четыре победы и две ничьих)

«Буде-Глимт» сумел победить в шести из восьми последних матчах

Три из четырех минувших очных встреч закончились результатом «обе забьют – нет»

Четыре последние игры с участием «Буде-Глимт» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Во встрече гранда и середняка явное преимущество будет на стороне более квалифицированной команды. «Буде-Глимт» будет владеть мячом, нагнетать у ворот соперника и вероятно доведет дело до завоевания трех очков. Предлагаем загрузить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82.