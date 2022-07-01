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«Кристиансунд» — «Лиллестрем». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (03.07.2022)

01 июля 2022, 12:34
Лиллестрем

Ставки букмекеров

Букмекеры небольшое предпочтение гостевому коллективу. Поставить на победу «Лиллестрема» можно по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок. Загрузить на успех «Кристиансунда» предлагают по коэффициенту 3.63. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.74.

Норвегия. Высшая лига 2022
Кристиансунд
Лиллестрем
ПроигрышПроигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
1 : 3
завершен
03 июля 2022, 19:00
воскресенье
ВыигрышПроигрышПроигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 3.74 3.78 1.93
BetBoom 3.85 3.70 1.92

Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно за 1.74 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1. Ставка «обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Кристиансунд» по-прежнему на самом дне турнирной таблицы. За девять сыгранных матчей команда смогла набрать лишь один зачетный балл и улучшения ситуации в ближайшее время не предвидится. В последнем туре коллектив на выезде проиграл «Русенборгу» (1:3), а чуть раньше в рамках кубка страны прошел низшелиговый «Стриндхейм», переиграв его со счетом (3:1).

«Лиллестрем» продолжает удерживать лидирующую позицию в чемпионат. После 12 встреч у клуба в активе 27 очков и он опережает ближайшего преследователя на два пункта, но при этом имеет на одну игру меньше. В минувшем поединке удалось оформить три очка в домашнем матче с «Олесунном» , который закончился со счетом (1:0).

Информация для ставок

  • «Кристиансунд» проиграл пять из шести последних матчей
  • У «Лиллестрема» три победы в последних четырех поединках
  • Четыре минувшие очные встречи закончились результатом ТМ 2.5
  • «Кристиансунд» не может сохранить ворота на замке в 12 играх кряду

Прогноз

Встреча лидера и абсолютного аутсайдера чемпионата. Нет сомнений, что «Лилестрем» победит без проблем, поэтому предлагаем поверить в его успех по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
01 июля в 20:05
Победа команды гостей с Азиатской форой (-0,75) в этом матче. Удачи
xpp35umrm8vn
xpp35umrm8vn
01 июля в 19:59
Победу одержит «Лиллестрем»
z9x7d35qtd8q
z9x7d35qtd8q
01 июля в 19:58
Фаворит матча «Лиллестрем»
shlomo2
shlomo2
01 июля в 12:38
Гости не проиграют этот матч
Гость
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