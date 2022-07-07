«Мольде» — «Тромсе». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (10.07.2022)

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07 июля 2022, 12:30

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.65 на победу «Мольде». Если же вдруг неожиданно победит «Тромсе», то зайдет приятный коэффициент 5.16. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.35.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.62. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.32. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Мольде» в последних двух матчах не сумел порадовать своих болельщиков победным результатом, но продлил беспроигрышную серию. Команда сразилась с «Хам-Камом» и «Йевром» и расписала ничейные результаты (0:0) и (1:1) соответственно. В таблице клуб занимает второе место и на три очка отстает от лидера чемпионской гонки.

«Тромсе» в минувшем туре чемпионата устроил голевую битву с «Сандефьордом», которая в итоге завершилась ничейным результатом (2:2). Чуть ранее коллектив принял участие в 1/32 финала кубка страны, где без проблем разгромил «Шервей» со счетом (4:1) и прошел в следующую стадию турнира.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Мольде» насчитывает 12 поединков (десять побед и две ничьих)

«Тромсе» завершил вничью шесть из десяти последних игр

Девять минувших очных встреч закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Восемь из девяти последних матчей «Мольде» и семь из восьми «Тромсе» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Во встрече лидера и середняка явное преимущество будет на стороне более квалифицированной команды. «Мольде» будет владеть мячом, нагнетать у ворот соперника и вероятно доведет дело до завоевания трех очков. Предлагаем загрузить на победу «Мольде» в букмекерской конторе Лига ставок по коэффициенту 1.65.